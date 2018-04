Bancos se recuperan con lentitud de presunto hackeo al SPEI

Ciudad de México– Este lunes diversos bancos mexicanos se recuperan con lentitud bajo un esquema de contingencia tras un presunto hackeo al SPEI, sufrido en días anteriores y que incidió directamente en el Servicio de Pagos Electrónicos Interbancarios.Los empleados tratan de recuperarse de este presunto ataque cibernético que sigue afectando la operación, pues inclusive hay transferencias interbancarias realizadas el viernes que no llegaron a su destino y cuyos fondos están siendo regresados a las cuentas de origen."Buen día. Los SPEI realizados el 27 de abril que no se hayan podido concretar, ya deben contar con la devolución de fondos en la cuenta origen. Cualquier duda, seguimos al pendiente. ¡Agradecemos tu contacto! VM", difundió hace una hora Banorte, uno de los bancos afectados.Elemitió el viernes el siguiente comunicado:Incidentes operativos registrados en algunos participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)En días pasados se registraron incidentes en la operación de tres participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que pudieron haber afectado el servicio de transferencias electrónicas de fondos de dichas instituciones con sus clientes.Se informa que hasta el momento, la infraestructura del SPEI en Banco de México no ha sufrido afectación alguna y no existen indicios de afectaciones a los recursos de los clientes de ninguna de las instituciones participantes en el referido sistema.Por lo anterior, se reitera que la operación y seguridad del SPEI no se ha visto afectada por los referidos incidentes y que continúa operando de manera normal y segura.No obstante, como medida preventiva, los participantes involucrados mantendrán su conexión con el SPEI bajo esquemas de contingencia que podrían afectar el servicio que dichas instituciones prestan a sus clientes. Por tal motivo, es posible que los clientes de los participantes involucrados experimenten lentitud tanto en los envíos de sus transacciones, como en la recepción de recursos provenientes de otras instituciones financieras (posiblemente de algunas horas) y retrasos en las consultas de los certificados electrónicos de pago.Finalmente, se reitera que las transferencias electrónicas procesadas a través del SPEI, así como a través del resto de los sistemas de pagos a cargo de este Instituto Central, son un medio seguro para realizar pagos.En este sentido, el Banco de México, actuando conforme a sus facultades y siguiendo los procesos establecidos realiza las acciones necesarias para asegurar que se continúe con el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.Por su parte,descartó haber tenido algún problema en sus sistemas informáticos que afectaran las operaciones de sus clientes, aunque reconoció que algunos clientes podrían estar sufriendo retrasos en la recepción de sus pagos a consecuencia de complicaciones por parte de los bancos emisores, es decir, de donde se envía el dinero.Desde el viernes y todo el fin de semana, las operaciones realizadas de manera electrónica desde bancos como Banorte y Citibanamex presentaron inconsistencias, lo que derivó en que los usuarios se quedaran sin poder hacer pagos o incluso, que no pudieran recibir el pago de sus nóminas. Al respecto, el principal grupo financiero del país, dijo a través de un comunicado que es posible que algunos clientes de BBVA Bancomer estén experimentando algún retraso en la recepción de fondos que han sido operados a través del SPEI.Mediante redes sociales, los usuarios de la banca no han dejado de postear durante toda la mañana sus quejas por las transferencias incompletas el presunto hackeo al SPEI que les sigue afectando.Clave Bancaria Estandarizada, mejor conocida como “CLABE”. (Del día) Es utilizada para realizar transferencias interbancarias; ya sean transferencias electrónicas de fondos o transferencias vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios). Con ella, en lugar de tener que acudir al banco de la persona a la que le vas a depositar, basta con que esa persona te proporcione su CLABE y entonces podrás solicitar a tu banco, ya sea a través de internet o ventanilla, que haga la transferencia de fondos a esa CLABE sin importar en qué banco o Estado esté localizada la cuenta.

