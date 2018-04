Ciudad de México— Ford producirá en México autos eléctricos hacia el año 2020.La empresa automotriz explicó que dará un giro en sus operaciones en México y comenzará la producción de modelos eléctricos en sus plantas de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y Hermosillo, Sonora.Ford anunció el pasado miércoles que parte central de su estrategia para los próximos dos años es dejar de vender modelos sedán tradicionales en toda el área Norteamérica, para impulsar sus márgenes de ganancias y concentrarse en camiones, tanto comerciales como de servicio público.Para México esto llevará a ajustes en las líneas de producción que tiene Ford en el país, explicó Laura Barona, directora de Comunicación de la empresa en el país.Detalló que se trata de una estrategia para que en México, Canadá y Estados Unidos 90 por ciento de los productos ofrecidos sean tipo SUV, pickups y camiones comerciales."Esto no se hace de la noche a la mañana, llevará un tiempo hacer los ajustes", explicó.La armadora estadounidense tiene operaciones en Chihuahua, donde fabrica motores, y en Irapuato, Guanajuato, que fue la de más reciente inauguración y está destinada a la producción de transmisiones.Además están las plantas de ensamble en Cuautitlán Izcalli, donde se fabrica el modelo Fiesta, y de Hermosillo, donde se hace el Fusión y el Lincoln MKZ en sus versiones híbridas.Barona detalló que en Cuautitlán Izcalli se dejará de ensamblar el Fiesta y ahí se producirá un auto eléctrico compacto."Hay un periodo de transición y hacia 2019 se harán los principales ajustes para que en 2020 salga ese compacto", dijo.En Hermosillo, el periodo de transición y el tipo de modelo que se fabricará no está todavía definido, así que se continuará por unos años más con la producción de Fusión."El plan es cambiar también ahí la producción por un auto eléctrico, cuyo modelo no está definido, pero podría ser una SUV en sus versiones eléctricas, pero no sabemos con precisión qué vehículo viene para Hermosillo", agregó.En Irapuato y Chihuahua, no se modificarán las operaciones.Aseguró que esta nueva estrategia de Ford no está relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, más bien obedece a una cuestión de atender la demanda por sus modelos."Hay segmentos que están creciendo mucho, como la Transit (camión comercial) y Pickup que están creciendo mucho, se trata de atender esa demanda", agregó.Dijo no está definido un plan de inversión adicional para México y que no se anticipan modificaciones en la plantilla laboral.Por lo pronto, en México seguirán ofreciéndose los modelos actuales.