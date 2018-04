Va Profeco sobre aplicaciones de transporte

Ciudad de México- Las plataformas que ofrecen servicio de transporte privado como Uber, Cabify o EasyTaxi están en la mira de las autoridades mexicanas.Temas como la regulación, operación y delitos que los involucran, siguen siendo la sombra que los persigue.En octubre del 2018, se presentó en Aguascalientes una iniciativa que facultaba a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para obligar a las plataformas a ceñirse a las reglas y responder en favor del usuario.Esto surgió como resultado de la comisión de delitos como secuestros exprés, acoso sexual y el homicidio de Mara Fernanda Castillo Miranda en Puebla.* Deben ser consideradas como plataformas dentro del sistema de transporte privado a nivel nacional. Actualmente no se les toma así, debido a que son habilitadores tecnológicos a través de socios conductores.* Los términos y condiciones deberán decir que responden a leyes y tribunales mexicanos, en caso de que suceda algún incidente con un pasajero.* Las plataformas tendrán que hacerse responsables si algo daña a los usuarios o su patrimonio. Uno de los argumentos de las empresas es que no se hacen responsables, debido a que son socios y no empleados.* Se debe mantener un registro del total de plataformas que operan en el país ante Profeco, y se deberá actualizar bimestralmente.Sin embargo, las plataformas no están de acuerdo con estas medidas.Organizaciones argumentan que es necesario un debate más profundo, y la consideración de los actores involucrados debe tomarse en cuenta.El dictamen de la iniciativa pasará a la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado, en este caso, se propone un foro de discusión para analizarla y ver si avanza. El último paso quedaría al pleno del Senado su aprobación definitiva.

