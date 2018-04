Washington— Las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) aún tienen muchos temas pendientes por resolver y se requerirá mucha creatividad y capacidad para sacarlas adelante, afirmó este jueves el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo."No es fácil, demasiadas cosas, demasiados temas que atacar. Entonces tenemos que seguir trabajando y hacer nuestros mejores esfuerzos", aseguró el funcionario a periodistas al concluir una reunión bilateral con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer."Dependerá de nuestras capacidades y nuestra creatividad. Entonces estamos intentando hacer lo mejor pero todavía hay muchas cosas pendientes", añadió Guajardo al ser cuestionado si puede lograrse un acuerdo antes de que Lighthizer viaje a China la próxima semana.Con sólo 6 Capítulos cerrados de lo que se espera sean un total de 33, Guajardo aseguró que todos los temas pendientes de un posible acuerdo están aún sobre la mesa, pero no dio detalles sobre las posiciones de sus contrapartes estadounidenses y canadienses."Abordamos todos los temas, las reglas automotrices, propiedad intelectual, todo está en la mesa. (Sobre reglas de origen) estamos trabajando en esto y veremos cómo logramos algo. Hicimos algunos avances en términos de conceptos. El diablo siempre está en los detalles", indicó Guajardo.Cuestionado sobre si permanecerá en Washington para lograr un acuerdo, el secretario de Economía no lo descartó e insistió estar dispuesto a permanecer todo el tiempo que sea necesario para concluir un acuerdo, pero evitó confirmar que las pláticas se extenderán."Siempre he dicho que esta semana, desde que regresé de Europa, estoy disponible todo el tiempo que sea necesario. Puedo estar aquí tanto tiempo como sea necesario, si podemos seguir avanzando", aseguró el funcionario mexicano.Desde marzo, el Representante Comercial estadounidense ha asegurado buscar concretar un acuerdo de renegociación del TLC lo más pronto posible, mientras que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha asegurado que la fecha límite es la tercera semana de mayo.

