Es 'The Brick' una pantalla de lujo

Ciudad de México— Una pantalla modular de 130 pulgadas de Samsung llegó a México. Se trata de The Brick, que cuenta con tecnología Home LED y una resolución Full HD y HDR para mostrar contrastes más definidos en las imágenes que exhibe.Cuenta con la función de The Frame para mostrar obras pictóricas que serán cargadas mientras la pantalla se encuentra en una especie de “modo en espera”. De acuerdo con Samsung, el promedio de vida de la pantalla es de 11 años sin apagarse.Ya está a la venta y aunque el precio regular es de 3 millones y medio de pesos, por lanzamiento será de 3 millones de pesos, que incluye costos de la instalación.Debido al precio, y a las características del producto, The Brick no estará en tiendas de retail convencionales, sólo se venderá bajo pedido.The Brick es el preámbulo de la llegada de The Wall, la pantalla modular que fue presentada en el CES de este año, con 146 pulgadas, de resolución 4K.La compañía también presentó Samsung Flip, una pizarra electrónica de 55 pulgadas que puede girarse horizontal o verticalmente, con resolución 4K, enfocada a los proyectos colaborativos debido a sus facilidades para transmitir contenidos y proyectos.Con los dedos o un stylus, hasta cuatro usuarios podrán liberar su creatividad simultáneamente para manipular la pantalla y modificar fotos, tomar notas y editar presentaciones para compartirlas a través de USB, NFC o WiFi.De acuerdo con Samsung, están trabajando para ampliar la compatibilidad con dispositivos de otras compañías.Flip ya está disponible en canales B to B a un precio aproximado de $80 mil pesos, no obstante, Samsung espera ampliar su comercialización a otros medios.

