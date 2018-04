Ciudad de México— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió del 30 de abril al 15 de mayo el plazo para presentar la declaración de impuestos.Esta es la primera vez que se da una prórroga por solicitud de los contribuyentes, que no esté motivada por factores ajenos al proceso, como lo fue en el caso de la contingencia por influenza en 2010.El anuncio del SAT atiende a la necesidad de mayor tiempo para que los contribuyentes cumplan son sus obligaciones debido al gran número de inconsistencias que se han encontrado en las declaraciones precargadas en el sistema del propio fisco.De acuerdo con la dependencia, estas inconsistencias provienen de errores en el llenado de las facturas electrónicas correspondientes al ejercicio 2017."El Servicio de Adminstración Tributaria informa que, derivado de las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de nómina y en atención al interés de cumplir por parte de los contribuyentes, amplía al 15 de mayo el plazo para presentar la Declaración Anual del impuesto sobre la renta, de las personas físicas, correspondiente al ejercicio 2017", señala la dependencia en un comunicado.La regla que dará sustento jurídico a la medida anunciada hoy será publicada en los próximos días de manera anticipada en el portal del SAT y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación.Esta medida se da en respuesta a la solicitud de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que detectaron que la corrección y actualización de la información en el sistema podría tomar más tiempo que el establecido por la Ley para presentar la declaración.EL SAT detalló que este es el primer año en que la declaración emplea información directamente de los comprobantes de nómina para llenar los ingresos."Sin embargo se identificaron inconsistencias en la información capturada por patrones y en el timbrado de algunos proveedores de servicios de facturación", señaló el SAT.Además, algunas aseguradoras y Afores no habían enviado la información antes de abril, por diversas razones, lo que podría estar causando contratiempos.Además, el comunicado menciona que esta problemática se había detectado desde julio del año pasado y desde entonces se ha estado trabajando con los patrones para corregir las inconsistencias, a fin de que los contribuyentes puedan declarar sin mayores contratiempos.La dependencia recordó que las personas físicas que perciben ingresos por salarios de un solo patrón no están obligadas a presentar declración anual, pero si desean pueden hacerlo en cualquier momento del año.

