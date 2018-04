El emporio de comunicación masiva Comcast superó la oferta de 21st Century Fox y propuso comprar Sky Plc por 22 mil millones de libras (30 mil millones de dólares).La medida presagia la posibilidad de una competencia por Sky, cuyas acciones subieron 4.4 por ciento a 13.63 libras al conocerse la noticia. Sky inmediatamente revocó el comunicado que había emitido a sus accionistas recomendándoles aceptar la oferta de Fox.Sky tiene su sede en Londres pero sus programas televisivos y noticiosos se ven en toda Europa y es particularmente apreciada por sus transmisiones deportivas, como el fútbol británico."Con sus 23 millones de clientes, su posición puntera en el Reino Unido, Italia y Alemania y su buen historial financiero, creemos que combinar nuestras empresas sería una gran oportunidad de negocio", dijo el director general de Comcast, Brian Roberts.Roberts dijo que su oferta valora cada acción de Sky en 12.50 libras, 16 por ciento más que las 10.75 libras de 21st Century Fox, la empresa de Rupert Murdoch.Además, prometió resolver los cuestionamientos regulatorios que frustraron la transacción con Fox. Las autoridades antimonopolio británicas investigan si la oferta de Fox para apoderarse de Sky le daría a Murdoch y a su familia -que ya controlan una gran cantidad de medios de comunicación en Gran Bretaña- demasiado control sobre la prensa nacional.Comcast prometió mantener financiamiento estable para Sky News por una década y proteger su independencia editorial."Entendemos el rol que desempeña Sky en la sociedad británica y en las vidas de sus ciudadanos, y prometemos ser propietarios responsables y confiables de Sky", dijo Roberts.Fox, que es controlado por la familia de Rupert Murdoch, ha enfrentado numerosos obstáculos en sus intentos de comprar el 61 por ciento de Sky que no posee. Murdoch retiró una oferta previa por comprar Sky en 2012 en medio del escándalo suscitado al revelarse que periodistas obtuvieron acceso a los mensajes en los teléfonos celulares de celebridades. Esas revelaciones estremecieron los negocios periodísticos de Murdoch y le obligaron a cerrar el News of the World.

