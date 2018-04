Bombardean a juarenses con vacantes

Los podemos encontrar en cruceros, calles, postes, parques y hasta en el celular. Son los anuncios de vacantes con los que las empresas bombardean a los juarenses.En la ‘cacería’ de trabajadores han ideado de todo para lograr contrataciones, pues el déficit asciende a 26 mil entre el ramo maquilador, comercio y la construcción.Los sectores se han visto obligados a implementar nuevas estrategias y a relajar requisitos como es el caso de la edad, aceptar postulantes con tatuajes y no pedir o hasta pagarles el examen antidoping.Seguro de vida, permisos al IMSS, cumpleaños pagados, vacaciones y aguinaldos por encima de la ley, transporte, cafetería, bonos y ayudas por funeral y lentes, son ‘ganchos’ que las maquilas han aplicado para cubrir su déficit de 11 mil obreros.Además, en las agencias que instalan módulos en la vía pública para la búsqueda de operadores de producción, se ofrece ayuda para obtener la carta de no antecedentes penales cuando no tienen dinero para tramitarla.Carlos Castañeda Echaniz, director de la Cámara Nacional de Comercio, informó que la sobreoferta de empleo ha dificultado la contratación de personal desde finales de 2016, además de que son pocos los que quieren trabajar en estas áreas pues prefieren la maquila.El déficit que enfrenta este sector es de al menos 10 mil personas, por lo que han recurrido a redes sociales como Facebook.Incluso se han creado aplicaciones a través de las que comercios locales buscan cajeros, vendedores de piso y trabajadores para las diversas áreas.

