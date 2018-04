Gana VW con negocio de... ¡¿salchichas!?

Ciudad de México— Además de vender automóviles, la marca alemana Volkswagen logra ganancias millonarias con la comercialización de salchichas.Antes que todo, debemos ponerte en contexto. Si hay una comida popular en las localidades alemanas, son las salchichas. Son increíblemente populares y al año son millones las que se venden. Más o menos equivalente a los tacos en México.En las esquinas, en los restaurantes e incluso en los centros de trabajo, son muy solicitadas, tanto que hay marcas que no esperaríamos ver en ese negocio, como es el caso de Volkswagen.Sí, la firma creadora de algunos de los autos más vendidos, también es una de las que mejor negocio hace con las salchichas, y en ocasiones, le va mejor que con sus autos.En 2015 fue uno de sus mejores años, pero no precisamente en términos de ventas de autos. Colocaron 5.8 millones de automóviles en ese año, una cifra bastante baja respecto a otros años pero en especial comparándolo con los 7.2 millones de salchichas que vendieron en el mismo periódo. Sabemos que dirás, “no es lo mismo una salchicha que un auto”, pues evidentemente no lo es, pero esa cifra, representa una venta más que exitosa.Por extraño que parezca, es un negocio que progresa muy bien para la marca, que es conocida como Original Volkswagen Part y son fabricadas en Wolfsburgo. Son todo un éxito entre los empleados que las consumen sobre todo en la noche.Todo inició cuando el gigante alemán, adquirió una granja para criar cerdos, en los alrededores de Wolfsburg, en 1973.A partir de ese momento, comenzó a inmiscuirse en el terreno de la venta de salchicha conocida como currywurst, la cual es precisamente acompañada con curry.Fue todo menos al azar, pues estudios indican que este tipo de comida acumula 17 años liderando el ranking de comidas de cantinas en Alemania.Se venden en dos formatos: 12.5 y 25 cm y ambas pueden ser acompañadas con Gewürzketchup, una salsa especial, elaborada también por la marca.Como dato curioso (aún más), en algunas concesionarias de Alemania, la firma les obsequia un paquete especial que incluye cinco salchichas y una botella de catsup.

