Desdeñan a Pemex

Ciudad de México— La subasta de capacidad en terminales y ductos de Pemex en Sinaloa y Nayarit fue declarada desierta, pues la empresa del Estado no recibió ninguna propuesta.“El período de recepción de propuestas concluyó el 16 de abril del 2018; sin embargo, no se recibieron propuestas, por lo que no se asignó capacidad en este sistema”, informó a través de su página de internet.Esto pese a que más de tres empresas interesadas participaron en la subasta que fue lanzada desde el pasado 13 de febrero, agregó.Esta temporada abierta permitía que privados reservaran capacidad en terminales del Sistema Pacífico Zona Topolobampo propiedad de Pemex.El proceso incluyó seis terminales de almacenamiento, aunque sólo en Tepic, Culiacán y Guamúchil se abrió hasta un 25 por ciento de la capacidad.En cambio, las terminales de Mazatlán, Topolobampo y La Paz quedaron en ceros, por lo que no había capacidad disponible para privados.Además, también se abrió la posibilidad de reservar capacidad en dos poliductos: Topolobampo-Guamúchil y Guamúchil-Culiacán.Ésta es la segunda subasta que realiza Pemex en lo que va del año que queda desierta, previamente se dio el mismo resultado para la del Sistema Norte Zona Frontera, con infraestructura en Coahuila y Tamaulipas.“No obstante este resultado, Pemex Logística mantiene el compromiso de continuar ofertando sus capacidades disponibles en distintas regiones del país para los servicios de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos”, añadió la empresa del Estado.Pemex planea lanzar un total de 11 subastas de capacidad en ductos y terminales a lo largo del 2018.El año pasado sólo concretó una temporada abierta en Sonora y Baja California, la cual ganó la estadounidense Andeavor –antes Tesoro Corporation–, la única empresa que actualmente utiliza infraestructura de Pemex bajo este esquema.

