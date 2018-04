Alza salarial por TLC amaga a maquilas

Ciudad de México–La propuesta de subir salarios por decreto, como se pretende en el Tratado de Libre Comercio (TLC), restará competitividad a la producción maquiladora.Así lo advirtió Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (Index).En promedio, según datos de esta organización, los sueldos que se pagan a los empleados de las maquiladoras son 30 por ciento superiores a los de empresas que, aun cuando exportan, no tienen certificado maquilador (IMMEX).“Me parece inapropiado el estar haciendo el planteamiento de elevar los sueldos. Uno de los puntos que nos hacen competitivos como región, y que nos dan valor, son las diferencias que hacemos de la oferta que pone México, EU y Canadá, y si bien tenemos una mano de obra más barata, a final de cuentas esto también genera competitividad regional”, dijo en conferencia de prensa.Agregó que comparado con otras empresas que no exportan y que sí lo hacen, pero no cuentan con programa IMMEX, los salarios están alrededor de 12 o 15 por ciento arriba y en prestaciones es de 56 por ciento arriba, lo que haciendo un salario integrado da 30 por ciento superior.Además, añadió que por la misma competencia existente, los salarios constantemente son revisados para aumento, sin dejar de lado que un incremento excesivo restaría competitividad, lo cual es algo que no es deseable.Aguirre Lang dijo que están pendientes de los procesos de renegociación del TLC, que parece que están entrando a las últimas fases.

