El incremento de hasta un 40 por ciento en el precio del limón y aguacate en el último mes, generó ya afectaciones a negocios de comida que utilizan ambos ingredientes en la elaboración de sus platillos, por lo que ya comenzaron a racionarlos.Alicia Santos, propietaria de un establecimiento de comida ubicado sobre el anillo envolvente del Pronaf, dijo que en su caso no pudo cubrir los 59 pesos a los que llegó a costar el aguacate recientemente, por lo que decidió no usarlo más en la elaboración de tortas y hamburguesas.“Vendo puras hamburguesas sencillas ahora y cuando me preguntan que si les puedo poner aguacate a las tortas, les digo que no tengo y sí es cierto, dejé de comprarlo desde que empezó a subir el precio”, expresó.En cuanto a los 42 pesos que el limón ha alcanzado durante el último mes, agregó que ahora solamente compra medio kilo por semana, por lo que para que le rinda, pone solamente la mitad en cada orden de tacos que prepara.Este cítrico es también uno de los ingredientes para la elaboración de platillos con mariscos, por lo que negocios de este giro reportan afectaciones al tratarse de un insumo que no se puede suprimir.Javier Soto, encargado de “La Mantarraya”, indicó que anteriormente la caja con 20 kilogramos le costaba 300 pesos y hoy supera los 450 pesos y teme que con el transcurso del tiempo se incremente todavía más.Sin embargo añadió que cada año sabe que el precio del cítrico aumenta durante lCuaresma, al ser una temporada de alta demanda. (Iris González)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.