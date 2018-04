Descontrolado, sector cambiario

Ante el reciente auge de apertura de centros cambiarios, la sección especializada en el sector de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) realiza una investigación para detectar a aquellos que operan sin regulación.Edgar García, vicepresidente de Centros Cambiarios de Canaco, dijo que en 2017 se vio un mayor número de aperturas de esta clase de establecimientos.“No podemos decir que todos estén fuera de la ley. Es lo que estamos tratando de establecer ahorita, para que la autoridad tome cartas en el asunto”, comentó.Lilia Méndez Rentería, directora de Desarrollo Urbano, mencionó que hace una semana sostuvo un encuentro con representantes de centros cambiarios, quienes externaron su preocupación por la problemática.Comentó que la sección especializada acordó compartir los datos de los negocios irregulares encontrados, pero dicha información hasta ahora no ha llegado a la dependencia.La funcionaria indicó que la dependencia está llevando un programa para detectar a los negocios que operan sin licencia y de centros cambiarios se detectaron en el último trimestre de 2017 un total de 35 con el documento vencido, de los cuales el 13 ya se regularizaron.El resto está ya notificado de su situación y se le dará seguimiento por parte de la Dirección, anotó Méndez Rentería.Remarcó que la dependencia sigue a la espera de la información recabada por Canaco para subirla al operativo que se tiene en marcha.Édgar García mencionó que se seguirá investigando para identificar a aquellos que están en las mismas circunstancias. El siguiente paso, dijo, es cruzar los resultados con la base de datos de la Comisión Bancaria para establecer si el registro está en trámite o no existe.En caso de ser esta última, informar a la autoridad para que proceda con la suspensión o cancelación de las operaciones, según corresponda.El vicepresidente de Centros Cambiarios agregó que este año no han tenido conocimiento de visitas de inspección por parte de la CNBV. (Cinthya Ávila / El Diario)

