Firman acuerdo Amazon y Best Buy para venta de Smart TV

Amazon está ampliando su dominio mundial al darle a sus clientes en el extranjero acceso a más de 45 millones de productos a través de su app, se anunció el miércoles.El gigante de ventas por internet además pactó con su rival Best Buy para vender televisores con conexión de internet "Fire TV".El servicio "International Shopping" de Amazon estará disponible mediante internet o por apps de teléfonos celulares, y permitirá que los productos sean transportados a diversas partes del mundo desde Estados Unidos. El usuario podrá usar cualquiera de cinco idiomas disponibles, y hacer sus compras en 25 monedas distintas. Además, podrá escoger entre varias opciones de velocidad de envío.Hasta ahora Amazon ha operado mayormente en Norteamérica, Europa Occidental, partes de Asia y Australia. La app ahora permitirá usar Amazon a gente que vive fuera de esas localidades.El servicio "International Shopping" le revelará al cliente no sólo el precio y el costo del envío, sino también los aranceles de importación, que pueden ser altos. Amazon coordinará con servicios de entrega a domicilio para pagar los costos de aduana.Bajo el acuerdo de Amazon con Best Buy, los televisores "Fire TV" estarán disponibles a clientes en Estados Unidos y Canadá. Best Buy pronto podrá ofrecer los dispositivos electrónicos fabricados por Insignia y Toshiba. Los clientes en Estados Unidos podrán comprarlos a partir de este verano, en las tiendas Best Buy, en el website de esa empresa o como vendedor secundario en Amazon. Las ventas se extenderán a Canadá a mediados der este año.Los televisores serán compatibles con los dispositivos electrónicos Alexa y Echo.Las acciones de Amazon subieron levemente en la bolsa antes de la apertura del mercado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.