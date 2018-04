Fallas del SAT alcanzan a juarenses

Las fallas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la declaración prellenada, alcanzaron a los contribuyentes juarenses.La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en esta frontera, informó que hasta ayer se habían recibido al menos 20 quejas formales.Las quejas han sido por errores de información que presenta la nueva modalidad que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó este año para la declaración anual de impuestos.A nivel nacional se detectaron 800 mil inconsistencias en la solicitud prellenada que ofrece el SAT, mientras que en Juárez y Chihuahua suman 70 en el mes de marzo y abril, informó Luis Eduardo Rodríguez Samán, delegado estatal de Prodecon.Para evitar problemas tributarios, el funcionario recomendó a los contribuyentes revisar la información que aparece en la solitud antes de aceptarla, además de que consideró que por ser la primera vez que se implementa esta modalidad, “se revolvió” la información con la de otros usuarios.Los errores tienen que ver con que la información precargada que arrojó el SAT no coincide con la percepción real del contribuyente, por lo que es imposible continuar el trámite.Otra de las inconsistencias denunciadas por los juarenses es que la plataforma del SAT señala que faltan ingresos por declarar cuando el contribuyente tuvo un empleo diferente al actual en el ejercicio 2017.Cuando se tiene más de un patrón, aparece también una inconstancia en el portal de la dependencia federal que no coincide con la información pre cargada y es necesario solicitar ayuda.Algunos empleadores no han terminado de timbrar la nómina, perjudicando también al contribuyente.Ante esta situación, la Prodecon solicitó a nivel nacional un plazo para que los contribuyentes puedan completar el proceso que debe realizarse antes del 30 de abril.Dijo que todos estos casos se notificaron al SAT para que se hagan los ajustes que corrijan el problema.En esta frontera suman 205 mil personas físicas obligadas a presentar su declaración anual en el mes de abril, quienes tienen la posibilidad también de solicitar la devolución de impuestos.En caso de presentar anomalías, pueden comunicarse al teléfono de la oficina en Ciudad Juárez 378-03-96 o bien, a través del correo electrónico [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.