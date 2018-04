Ciudad de México- Una plataforma de predicciones en internet mantiene abierta las apuestas en bitcoins, por los candidatos a la presidencia de México.Usuarios anónimos del portal betmoose.com invierten en esta criptomoneda por José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, que conformarán la boleta presidencial.La convocatoria lanzada por el usuario ‘ABSINV’ permanecerá abierta hasta un día antes de los comicios.Con una cuenta y dinero en bitcoin , cualquiera puede participar "en una gran variedad de eventos futuros”. En este caso, dos usuarios anónimos han decidido ir con Meade, uno con AMLO, uno con Anaya, uno con Zavala y uno más con 'El Bronco'.El rango de apuestas, según una tabla que especifica los mejores importes, el tiempo multiplicador y el pago actual, va de 0.01 bitcoin, lo que equivale a aproximadamente unos 70 dólares; en tanto, los otros cinco apostadores anónimos participan con 0.0001 bitcoin, es decir, 70 centavos de dólar."Las elecciones presidenciales están programadas para celebrarse el 1 de julio de 2018. Los votantes mexicanos elegirán un nuevo presidente para un mandato de seis años. El presidente del país es elegido por mayoría en una sola ronda de votación… por sufragio directo, popular y universal... no hay elección de segunda vuelta", se lee en la descripción y decisión lógica presentada por el usuario originario de México.El mismo sitio mantiene abierta una apuesta sobre las elecciones en Estados Unidos, en la que el usuario ‘protus’ pregunta si Donald Trump alcanzará nuevamente la presidencia, a lo que 25 usuarios van por el sí, lo que representa un volumen de 0.1556 bitcoin (1080.75 dólares); mientras que siete usuarios han ido por el no, con 0.0315 bitcoin (216.18 dólares).En la sección de preguntas frecuentes, los operadores del portal explican cómo se realizan las apuestas, las cuales, crecen de acuerdo al tiempo multiplicador y al ‘deadline’ de la campaña. Es decir, “cuanto antes sea la apuesta, mayor es la ganancia”.Cualquier usuario puede crear una apuesta bajo sus propios términos. Esto implica que los usuarios, registrados de forma anónima, pueden depositar sus apuestas por el resultado que según predicen, se hará realidad.En la fecha límite para apostar se cierran las apuestas e inicia un período de espera hasta llegar el día de emitir el resultado, cuando el ‘host’ dictamina el resultado final y correcto.Para evitar resoluciones injustas por parte del anfitrión, los apostadores tienen 24 horas para solicitar apoyo de la plataforma. Los anfitriones ganan reputación y comisiones por resolver las apuestas con precisión, por es raro que sucedan trampas”, se lee en la descripción del funcionamiento de betmoose.com.El sexto grupo financiero del mundo, BNP Paribas, refiere una plataforma de predicciones políticas es la que, según los momios del sitio predictit.org.Este portal opera como un "mercado de predicción política de dinero real", es decir, "un mercado de acciones para la política".Se trata de un proyecto, según la propia información de PredicIt, en colaboración con la Universidad Victoria de Wellington, para investigar la forma en que los mercados pueden pronosticar eventos futuros, principalmente políticos y económicos.Ya no en bitcoins, sino en dólares, euros o hasta pesos (si se juega desde México) son las apuestas del sitio llamado bwin, en referencia a las elecciones de primer ministro en Reino Unido y del próximo presidente de Estados Unidos.De acuerdo bwin, las preferencias colocan a Jeremy Corbyn y Jacob Rees-Mogg, como los candidatos con mayores probabilidades de suceder a Theresa May en el cargo en 2020.En los Estados Unidos, quien domina los momios es Donald Trump, aunque los apostadores (y tal vez el mundo entero) aun esperan que surja un nuevo candidato que pueda vencer en las urnas al magnate republicano.Las apuestas políticas han convertido a varias personas en millonarios. Así ocurrió cuando, contra todo pronóstico, Donald Trump se impuso a Hillary Clinton.Un ejemplo fue Vincent Tchenguiz, inglés de 60 años quien apostó 350 mil libras y obtuvo una ganancia de 850 mil, según publicó el diario británico, Metro.Otras plataformas y, ¿cuánto cuesta un bitcoin?Tipo de cambio al 17 de abril, según Bitso: 145 mil pesos, unos 8 mil dólaresGlobal payments es tendencia en la forma de manejar las finanzas personales, que implica, ‘mover’ la o las criptomonedas, a través de entidades financieras vinculadas con bancos internacionales.

