Este martes la Suprema Corte de Estados Unidos atraerá una multimillonaria disputa fiscal y decidirá si puede exigirse a los comerciantes por internet que cobren impuestos sobre ventas independientemente de su ubicación, informó Los Ángeles Times.Para los consumidores en línea, el caso podría traducirse en precios más altos, si bien en los últimos años muchos vendedores grandes vía internet, entre ellos Amazon, ya empezaron a cobrar los gravámenes sobre ventas.Los locatarios tradicionales con establecimientos de cuatro paredes creen que se trata de un caso de justicia. Ellos han tenido que cobrar impuestos en todas sus ventas, mientras que los clientes sabían que a menudo podían pagar menos adquiriendo los mismos productos por internet.Los gobiernos estatales y locales consideran las ventas en línea fuente de los ingresos que tanto necesitan. El año pasado, la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas calculó que dichos gobiernos estaban perdiendo anualmente entre ocho mil y 13 mil millones de dólares en gravámenes sobre ventas no cobrados. Un grupo denominado Coalición por la Justicia en el Mercado señaló que la pérdida era mucho más alta y podría ascender hasta a 33 mil millones de dólares al año.Se encuentra en juego el precedente que la Suprema Corte sentó durante una época cuando los catálogos para ordenar por correo eran el medio favorito para comprar desde el hogar.En 1992, los magistrados determinaron que la Constitución prohíbe a los gobiernos estatales exigir a un vendedor por catálogo con domicilio, por decir algo, en Maine, cobrar los impuestos sobre ventas que debe un consumidor radicado en California. Dicha regla se basaba parcialmente en la idea de que si la compañía de catálogos de Maine no tenía “presencia física” en California no utilizaba las calles y los recursos del estado y no tenía obligación alguna de mantenerlo.Pero Dakota del Sur y 41 otras entidades, entre ellas California, están exhortando al tribunal superior a invalidar la regla en torno a la “presencia física”. Sus abogados alegan que, en una era de compras por internet, la regla es obsoleta e injusta. Un abogado de la administración Trump los apoyará.Los partidarios del sistema en vigor sostienen que los comerciantes de pequeñas empresas, como talleres de artesanías o librerías, podrían afrontar una carga injusta si se les exige retener impuestos sobre ventas no sólo para los estados, sino también para los más de 10 mil gobiernos municipales, de condado y otras jurisdicciones fiscales localizadas en el país.En respuesta, Dakota del Sur dice sólo exigir a los comerciantes de fuera del estado cobrar su impuesto del 4.5 por ciento en caso de que los vendedores tengan más de 200 ventas o perciban ingresos superiores a los 100 mil dólares en la entidad.Los abogados aseguran asimismo que los mejores programas computacionales han vuelto más fácil el cálculo del impuesto sobre venta correcto de algún consumidor vía internet.

