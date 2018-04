Registran 7 por ciento de Afores ahorro voluntario

Ciudad de México— De las 60.1 millones de cuentas que manejan las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), sólo 4.3 millones de ellas reciben ahorro voluntario, es decir, 7.2 por ciento, según datos del organismo que regula al sector.Los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social han aportado en promedio de forma voluntaria a su cuenta de pensión 11 mil 304 pesos en los 21 años que está por cumplir el 1 de julio el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).La proporción es 3.5 veces más grande en las cuentas de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, ya que tienen incentivo para ahorrar, por lo que el ahorro promedio de los burócratas es 39 mil 624 pesos.Esto se debe a que por cada peso que aportan a su cuenta de Afore, la dependencia del Estado para la que laboran aporta 3.25 pesos y aunque este beneficio tiene un tope máximo de 6.5 por ciento del Salario Base del trabajador, mejora los saldos de pensión de los burócratas en comparación con los empleados del sector privado.Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Consar, defendió que el ahorro voluntario era prácticamente cero al inicio del sexenio porque no había ventanillas."Nosotros lo que hicimos este año y lo que vamos a entregar a la próxima administración es sembrar. No hemos cosechado ni una partecita de lo que se puede construir aquí", declaró.Por su parte, Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe comentó que la falta de ahorro voluntario se debe a la precarización del ingreso."El hecho de que enfrentemos aumentos de precios como los de 2017, reducen aún más la posibilidad de ahorro", agregó.En tanto, Berenice Ramírez, analista de pensiones del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destacó que el ahorro no crecerá sino mejoran las condiciones de empleo.El ahorro promedio de los burócratas -conocido como ahorro solidario- va de 19 mil 908 pesos (en Afore Azteca) a 58 mil 808 pesos (en Profuturo). En cambio, el ahorro promedio de los trabajadores de la iniciativa privada va de mil 487 pesos (también en Azteca) a 56 mil 847 pesos en XXI Banorte.Las Afores que concentran las cuentas con ahorro voluntario del sector privado son Profuturo y Pensionissste, cada una tiene 1.2 millones cuentas de las 3.9 millones que hay en total.Respecto a las cuentas de burócratas, Pensionissste tiene prácticamente todas, ya que administra 65.3 por ciento de las 464 mil 138 cuentas con aportaciones voluntarias.

