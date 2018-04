Piratas, 8 de cada 10 centros cambiarios

Sin licencia de funcionamiento o el registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) operan en Ciudad Juárez 8 de cada 10 centros cambiarios.Un reciente sondeo hecho por la sección especializada en Centros Cambiarios de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) arrojó que hasta marzo de 2018 hay 270 establecimientos del giro en la ciudad.De ese total, 125 no cuentan con licencia de funcionamiento y 99 no tienen el registro que exige la CNBV a los negocios de compra-venta de divisas, con lo que suman 224 negocios operando en la ilegalidad, pues la licencia y el registro son requisitos indispensables para funcionar, señalan.Edgar García, vicepresidente de Centros Cambiarios de Canaco, dijo que estos locales representan una competencia desleal para los que están legalmente establecidos, pues evaden todas las disposiciones de la ley.Especificó que uno de los principales requisitos para funcionar es estar registrado ante la Comisión Bancaria y tener el documento a la vista.“Vamos en busca de los piratas. Seguiremos haciendo más investigación”, refirió.De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Bancaria tan sólo el no contar con registro de centro cambiario es motivo de suspensión o cancelación de las operaciones.Se solicitó una postura a la dirección de Desarrollo Urbano sobre los negocios que operan sin licencia de funcionamiento, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.El vicepresidente de Centros Cambiarios de Canaco, Edgar García, dijo que la información recabada en el sondeo de los negocios que no cuentan con el registro, se cruzará en la base de datos de la CNBV.Esto, explicó el representante del gremio, para verificar si está vencido, en trámite o simplemente no existe.Edgar García señaló que desde 2016 el sector enfrenta una serie de cambios y disposiciones que han hecho más oneroso su funcionamiento.El representante de centros cambiarios de Canaco mencionó que la principal complicación es contar con el oficial de cumplimiento, figura que exige la Comisión Bancaria.El oficial de cumplimiento es certificado por la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero y debe tener conocimiento de las normas que regulan a todas las entidades de crédito, no solo de los centros cambiarios.Además de ello se les exige también contar con sistemas automatizados para llevar el control y registro de sus clientes.Archivos periodísticos arrojan que en el último año se ha presentado una proliferación de este tipo de establecimientos.

