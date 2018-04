Retiran ensaladas empaquetadas por brote de con E. coli

Una fábrica de alimentos está retirando del mercado 3 mil 976 kilogramos (8 mil 757 libras) de ensaladas lista para servirse a raíz de un brote de E. coli que se ha propagado a varios estados y provocado enfermedades a docenas de personas.Fresh Foods Manufacturing, con matriz en Freedom, Pennsylvania, está quitando de los anaqueles los productos empaquetados luego de que la semana pasada su proveedor de lechuga orejona le notificó la posibilidad de que las verduras se hayan contaminado con Escherichia coli, informó el sábado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los funcionarios señalaron que los productos retirados no se han vinculado con ninguna enfermedad por E. coli.Los artículos se habían enviado a minoristas establecidos en Indiana, Ohio, Pennsylania y Virginia Occidental y tenían fechas de caducidad del 13 al 16 de abril.El vienes la Dirección de Alimentos y Drogas informó que el brote iniciado a mediados de marzo pudo haber sido causado por lechuga embolsada y picada que se cultivó en la región de Yuma, Arizona, y se distribuyó alrededor de Estados Unidos. La dependencia no ha identificado los campos agrícolas o las empresas específicas que cultivaron, abastecieron y distribuyeron las verduras contaminadas.Se han enfermado 35 personas de 11 estados; 22, incluyendo tres que sufren fallos renales, han sido hospitalizadas, de acuerdo con los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. No se han registrado muertes.Funcionarios de sanidad señalaron que dichas personas se enfermaron entre el 22 y el 31 de marzo; la mayoría reportaron haber comido la lechuga orejona menos de una semana antes de presentar síntomas. Muchas indicaron haber comido en restaurantes ensaladas con lechuga, mientras que los establecimientos dijeron a los funcionarios de sanidad haber empleado lechuga orejona picada comprada en tiendas.En Idaho y Pennsylvania fue donde mayor número de enfermedades se reportaron, con ocho y nueve casos respectivamente. En Nueva Jersey se reportaron siete enfermos. El resto se registró en el estado de Washington, en Missouri, Illinois, Michigan, Ohio, Nueva York, Virginia y Connecticut.Funcionarios sanitarios de Montana y Arizona informaron asimismo que en cada una de estas entidades ha habido tres casos confirmados de infecciones con E. coli, pero funcionarios federales no han vinculado dichos casos con la lechuga de Arizona.Los funcionarios están recomendando a los consumidores que tengan almacenada lechuga orejona comprada picada, incluyendo ensaladas en bolsa, desechar las verduras incluso si han sido parcialmente consumidas.Los restaurantes y vendedores minoristas no deben servir ni vender la lechuga orejona cultivada en Yuma, dijeron funcionarios. La investigación sigue en curso.

