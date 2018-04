Jugar futbolito, leer un libro y entrar a Facebook en la jornada laboral está prohibido quizá en la mayoría de las empresas .Sin embargo en Genpact es algo común, ¿por qué? De acuerdo con la líder global de tecnología de Genpact, la juarense María Elena Escárcega Trejo, esas son precisamente las compañías del futuro.Destaca que Genpact está en esa transición y hoy es posible que los trabajadores laboren hasta desde casa.Además la empresa pone en práctica las tendencias que benefician a los empleados como lo son los eventos especiales, y la misma tecnología, lo que da entrada a la generación de trabajadores y consumidores conocida como ‘millenials’.“Estamos tratando de insertar ese chip, somos diferentes, no una planta maquiladora, queremos incluso un edificio diferente, no una nave industrial, no somos eso”, enfatiza.“Ellos (millenials) quieren libertad, vestir casual, trabajar desde casa, ¿y por qué no?, indica.Asegura que hoy la tecnología permite todo “tenemos celulares, computadora, queremos decirle a la nueva mano de obra que somos diferentes y los escuchamos”.Destacó que a la fecha Genpact se integra de ingenieros, contadores, diseñadores, “tenemos de todo”.Genpact es una empresa que maneja los procesos financieros de cientos de compañías en el mundo desde esta frontera. Bajo ese nombre tiene 10 años en la ciudad y a la fecha emplea a mil 100 trabajadores.¿Quién es Genpact?• Empresa de capital humano• Maneja procesosfinancieros de más de 200 compañías• Surge en 2007• Emplea a 1,100 en Juárezy más de 70 mil en el mundo• Cotiza en la Bolsa de Valores• A dónde va: automatizacióny robótica

