En apuros traileros por aduanas modernas

A partir del 1 de mayo transportistas deberán portar el Gafete Único de Identificación o de lo contrario no podrán ingresar a la Aduanas, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).De los 4 mil choferes que operan en la localidad, apenas mil han realizado el trámite, lo que pone en riesgo el cruce de mercancías, señaló Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.Debido a que quedan pocas semanas para dar cumplimiento y a la importancia de las operaciones de comercio exterior en esta frontera, la administración de la Aduana en la localidad abrirá a partir de este sábado sus oficinas para realizar el proceso de enrolamiento, que consiste en la toma de huellas y fotografía a los choferes. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde.En cuanto a la fecha en que se exigirá el gafete la autoridad reiteró que no habrá prórroga.El gafete consiste en un mecanismo de registro e identificación de los transportistas de carga y sin el mismo los guiadores no podrán ingresar a los cruces fronterizos.Sotelo Suárez explicó que el empresario transportistas es quien debe dar de alta a los operadores. Para ello es necesario ingresar a la página de la Ventanilla Única de Comercio Exterior o VUCEM para llenar una serie de datos.Entre ellos se solicita proporcionar copia de licencia del chofer, domicilio, alta de Seguro Social y CURP. Este paso tarda un aproximado de 5 minutos y posteriormente se dará una cita para que el conductor acuda a las oficinas de la Aduana al enrolamiento.Posteriormente el gafete llega a la compañía transportista en un plazo aproximado de una semana.El presidente de la Asociación de Transportistas señaló que este instrumento de identificación será de por vida y un guiador no podrá tener dos.Comentó que cuenta con distintos elementos, como un chip que brinda información del portante una vez que llega a la Aduana, lo cual da mayor certeza de las operaciones de comercio exterior.Sotelo Suárez agregó que este mecanismo será esencial una vez que empiece a operar el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA).Datos del Centro de Información Económica y Social (CIES) indican de enero a noviembre de 2017 cruzaron 827 mil 215 camiones de carga, un 1.8 por ciento más que los 812 mil 836 del mismo periodo de 2016.

