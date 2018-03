Ciudad de México— En el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Estados Unidos ha comenzado a mostrar más aceptación para discutir ciertos temas, dijo una fuente cercana a la negociación.Aunque en los temas más difíciles, como reglas de origen para el sector automotor o mecanismos de solución de controversias, aún no hay un resultado definitivo, quienes están negociando el acuerdo encuentran mayor recepción por parte de los estadounidenses."En todo momento, en una negociación los países empiezan a avanzar posiciones en las que empezamos a establecer las prioridades de cada quien y conforme va avanzando la negociación hay puntos donde hay cuestiones donde tratamos de acomodar lo que nos piden las contrapartes", dijo el involucrado en entrevista con Reforma.Aunque reconoció las dificultades de intentar negociar con una administración gubernamental que ejerce presión constantemente, sí se registran avances y eso crea una atmósfera más positiva, lo cual genera expectativas favorables para lograr una conclusión."Cuando se hablaba que EU no iba a entrar de ninguna manera en una discusión de temas de remedios comerciales y capítulo 19, ahora ya hay más diálogo."También nos han escuchado en el tema de la revisión (Cláusula Sunset), en temas específicos de cómo mejorar el capítulo 20. Cuando digo escuchado, eso no quiere decir que han aceptado planteamientos de México, pero el diálogo está ahí y si vamos a llegar a un acuerdo todas las partes tienen que ceder", indicó.Respecto a los mecanismos de solución de controversias entre los países del TLCAN, lo que se está planeando es crear un proceso de arbitraje entre México y Canadá, que sea lo suficientemente flexible que permita a Estados Unidos participar, aun cuando ese Gobierno ha expresado desea ser excluido."Los esquemas de protección de inversionistas en los tres países son relevantes y traen beneficio a la región, queremos mandar la señal que México está comprometido con la protección de la inversión."Dada esta postura que ha tomado EU de no querer participar en los mecanismos de solución de controversias, estamos armando con Canadá un esquema de protección recíproca bilateral al interior del TLCAN", dijo.Enfatizó que el acuerdo mantendrá los mecanismos para resolver controversias, en lugar de desaparecerlos, como tantas veces ha insistido la Administración de Donald Trump.El domingo llegarán a México Robert Lighthizer, representante comercial de EU, y Chrystia Freeland, Ministra de Comercio canadiense, para reunirse con Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, y comenzar el proceso de conclusión de la ronda, que incluye revisar los avances presentados por jefes negociadores así como decidir el camino a seguir para el siguiente encuentro.

