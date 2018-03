La Unión Europea, Alemania, Canadá y varios países más han amenazado con tomar represalias contra Estados Unidos a raíz de que el presidente Trump prometiera imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El viernes llovieron críticas por parte de gobiernos, legisladores, fabricantes de metales y sindicatos, dijo The New York.Steffen Seibert, vocero de la canciller alemana, Angela Merkel, dijo el viernes que el gobierno “rechaza” los aranceles, añadiendo que dichas medidas podrían conducir a una guerra comercial mundial, lo cual “no puede convenir a nadie”.El presidente de la Federación Alemana del Acero, Hans Jürgen Kerkhoff, hizo un llamado para que el bloque tome medidas, a través de la Organización Mundial de Comercio.Roy Rickhuss, secretario general del sindicato británico Unión Comunitaria, también denunció por Twitter la medida, exhortando a la primera ministra Theresa May a asegurarse de que los productos acereros exportados de Gran Bretaña queden exentos de los aranceles propuestos.Las reacciones globales indicaban una inminente guerra comercial si Trump cumplía sus promesas de campaña sobre una política comercial con “Estados Unidos primero”. El jueves el mandatario dijo a ejecutivos de la industria tener planeado imponer aranceles de 25 por ciento a las importaciones de acero y de 10 por ciento a las importaciones de aluminio de todos los países.El viernes, el Presidente redobló vía Twitter su promesa: “Cuando un país (EU) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que tiene tratos, las guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar”. Posteriormente añadió, “Si uno no tiene acero, ¡no tiene país!”.Pero Alemania dejó claro que Berlín consideraba que dichas medidas perjudicaban a la industria acerera nacional del país. El ministro de relaciones exteriores Sigmar Gabriel señaló ver con “gran preocupación” la propuesta y defendió las prácticas de su país en la industria.Gabriel dijo, “un golpe tan extenso por parte de Estados Unidos resonará alrededor del mundo, pero nuestras exportaciones y nuestros empleos podrían ser algunos de los más afectados”.Bruno Le Maire, el ministro francés de economía, dijo en reacción a los planes arancelarios de la administración Trump, “estas medidas unilaterales no son aceptables”.Le Maire anunció que en los próximos días trataría el tema con sus contrapartes europeas.Funcionarios de alrededor del mundo han estado manifestando diversos grados de consternación e ira desde que el jueves se dio a conocer la propuesta.El jueves la ministra canadiense del exterior, Chrystia Freeland, dijo, “Canadá tomará medidas para defender sus intereses comerciales y a sus trabajadores”.El ministro de comercio de Australia, Steven Ciobo, dijo el viernes que la medida de Trump desataría represalias que dañarían a todos. “La imposición de un arancel como éste no hará más que distorsionar el comercio y, en última instancia, creemos que provocará pérdida de empleos”.En entrevista telefónica este viernes Li Xinchuang, subdirector de la Asociación China del Hierro y el Acero, dijo, “creo que la decisión de Trump es tonta. Sólo hará que la industria acerera estadounidense, que ya se halla atrasada 10 años respecto a China, se rezague aun más”.Los países más perjudicados por los aranceles propuestos serían Canadá, México, Brasil y Surcorea, los cuales representan en conjunto casi la mitad de las importaciones estadounidenses de acero. Estados Unidos constituye también un substancial mercado para la industria británica el acero.En un indicio sobre los efectos potencialmente adversos que el plan de Trump podría tener en la economía estadounidense, este viernes Electrolux, el fabricante mundial de línea blanca, dijo que pospondría la inversión de 250 millones de dólares que tenía planeada para ampliar y modernizar una planta localizada en Tennessee.

