La Organización Mundial del Comercio advirtió el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está arriesgando a iniciar una dañina guerra comercial si sigue adelante con los planes de imponer aranceles fuertes a las importaciones norteamericanas de acero y aluminio, informó un cable de la agencia The Associated Press.Trump, quien desde hace mucho tiempo se ha opuesto a lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de China y otros países, anunció el jueves que planeaba imponer aranceles del 25 por ciento sobre el acero importado y del 10 por ciento sobre el aluminio importado a partir de la semana próxima.Roberto Azevedo, director general de la OMC, dijo que su agencia está "claramente preocupada" por los planes de Estados Unidos y advirtió que "una guerra comercial no le interesa a nadie"."El potencial de escalada es real, como hemos visto en las respuestas iniciales", dijo en comentarios enviados por correo electrónico a The Associated Press por un portavoz de la OMC.Azevedo dijo que la OMC, el organismo que supervisa el comercio mundial con sede en Ginebra, "estará observando la situación muy de cerca".La advertencia de Azevedo fue hecha luego de que funcionarios y grupos industriales de Alemania advirtieron el viernes que Trump se arriesga a desencadenar una guerra comercial con sus aliados más cercanos si sigue adelante con los planes de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió hoy que las restricciones de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio causarán un extendido daño económico, incluyendo también a su propia economía, e instó a Washington y a sus socios a resolver sus desacuerdos comerciales, según un cable de la agencia Reuters.El presidente norteamericano minimizó el viernes temprano las preocupaciones de una guerra comercial, al decir en un tuit: "Cuando un país (EU) pierde muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar".El anuncio de Trump del jueves golpeó duramente a los mercados y los principales índices globales siguieron bajaban el viernes. El índice DAX de Alemania, por ejemplo, caía un 2 por ciento al mediodía en medio de los temores de una guerra comercial."Los mercados están claramente preocupados porque el anuncio de Trump de imponer aranceles generará represalias de otros países o bloques comerciales, lo que podría ser el comienzo de una guerra comercial", dijo Bas van Geffen, analista de Rabobank.Los productores alemanes se verían claramente afectados por cualquier arancel estadounidense, ya que representan alrededor del 4 por ciento de las importaciones estadounidenses de acero. El ministro de Relaciones Exteriores Sigmar Gabriel dijo que el anuncio planteó "preocupaciones graves" y que un arancel general castigaría a todos.

