Nueva York– Actualmente está pasando algo extraño, aterrador y sublime que aumentará la complejidad de todo lo que sabías sobre las imágenes: ahora las cámaras tendrán cerebros.Hasta hace algunos años, casi todas las cámaras —ya fueran de teléfonos inteligentes, tradicionales o de vigilancia de circuito cerrado— eran como ojos desconectados de cualquier tipo de inteligencia.Captaban cualquier cosa que les pusieran enfrente, pero no entendían nada de lo que veían. Es una locura que en pleno 2018 tu teléfono inteligente no detecte automáticamente cuando te hayas tomado fotos sin ropa, ni te ofrezca almacenarlas bajo un nivel especial de seguridad.Sin embargo, todo eso está cambiando. Hay una nueva generación de cámaras que entienden lo que ven. Son ojos conectados a cerebros, máquinas que ya no sólo captan lo que les ponen enfrente, sino que pueden hacer algo al respecto —lo que le abre la puerta a posibilidades fascinantes y, a veces, aterradoras—.¿Más seguridady confort?Al principio, estas cámaras prometerán ayudarnos a tomar mejores fotografías, preservar momentos que no habrían sido posibles con las cámaras sencillas que las antecedieron. Ese es el discurso de venta con el que Google está presentando Clips. Utiliza el aprendizaje automático para tomar fotos de personas, mascotas y otras cosas que le parezcan interesantes.Una empresa llamada Lighthouse AI quiere hacer algo similar con tu hogar, al utilizar una cámara de seguridad que añade una capa de inteligencia visual a las imágenes que capta.Cuando montas su dispositivo en tu entrada, te alerta si tus hijos no están en casa después de que ha pasado cierto tiempo de su salida de la escuela, por ejemplo.Revolución a la vistaAhora, la inteligencia artificial (IA) también creará una revolución en el funcionamiento de las cámaras porque las inteligentes permitirán analizar fotografías con precisión procesal y crearán el espectro de un nuevo tipo de vigilancia —no solo por parte del gobierno, sino de todos a tu alrededor, incluidos tus seres queridos en casa—.Muchas compañeias están incursionando con precaución en ese sector y le agregan protecciones a sus dispositivos que, según ellos, reducen el aspecto perturbador.Configurar una cámara que no necesita el uso de un botón específico para tomar fotos plantea la preocupación del espionaje —que Google pueda espiarte o que tú puedas usarla para espiar a los demás—. Son los modelos del futuro. Mañana, todas las cámaras tendrán estas funciones. No sólo te observarán, también entenderán.

