Amaga Trump con 'impuestos recíprocos'

Washington— Donald Trump anunció hoy que su gobierno impondrá "impuestos recíprocos" sobre los países que mantienen altos gravámenes para las exportaciones de Estados Unidos, y nivelar lo que considera el desigual terreno en el intercambio comercial."Muy pronto vamos a empezar impuestos recíprocos, de manera que vamos a cobrar lo mismo que ellos nos cobran. 800 mil millones (de dólares) de déficit comercial no dejan otra opción", adelantó el Mandatario en un mensaje en Twitter.Trump justificó el eventual curso de acción al señalar que "cuando un país grava nuestros productos, digamos 50 por ciento, y nosotros gravamos el mismo producto que entra a nuestro país en cero, no es justo o inteligente".El amago fue visto como una nueva señal del curso proteccionista al que enfila esta administración, e intensificó los prospectos de una guerra comercial tras el anuncio de Trump de imponer aranceles compensatorios a las importaciones de acero y aluminio.El propio Trump concedió esta mañana esta última posibilidad en un mensaje en Twitter, en que aseguró que las guerras comerciales son buenas."Cuando un país está perdiendo miles de millones de dólares en comercio con virtualmente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", aseguró.El jueves Trump anunció que impondrá tarifas sobre las importaciones de acero y aluminio de 25 y 10 por ciento respectivamente, en respuesta a lo que denunció como un injusto trato a Estados Unidos de parte de los mayores productores del mundo.La vocera presidencial, Sarah Sanders, dijo a periodistas esta mañana que en principio "no esperaría que (esos porcentajes) cambien, pero algunos de los detalles necesitan aún ser finalizados".El anuncio, que será hecho oficial la próxima semana, siguió las recomendaciones hechas el mes pasado por el Departamento de Comercio, argumentando que el trato desigual que recibe de otros productores "amenaza desquiciar la seguridad nacional".La dependencia propuso imponer un arancel global de 24 por ciento a todas las importaciones de acero de todo el mundo, o un arancel de 53 por ciento a Brasil, China, Corea, Costa Rica, Egipto, India, Malasia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Vietnam, o una cuota equivalente al 63 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos.En el caso del aluminio, planteó un arancel de 7.7 por ciento a las importaciones de todo el mundo, o un arancel de 23.6 por ciento a todos los productos de China, Hong Kong, Rusia, Venezuela y Vietnam o una cuota a todos los países del mundo equivalente al 86.7 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos.El anuncio preliminar sobre la inminente imposición de aranceles a esas importaciones fue visto por expertos como responsable por la caída de más de 400 puntos del Dow Jones el jueves, ante el temor de que se desate una guerra comercial global.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.