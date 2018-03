'Afectaría a TLC arancel acerero'

Ciudad de México— Si Estados Unidos aplica un arancel a sus importaciones de acero, afectará el tema de reglas de origen de los insumos que se está discutiendo en la renegociación del TLCAN, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI).Hoy Trump anunció que pondrá un arancel de 25 por ciento a las importaciones de acero y 10 por ciento a las de aluminio argumentando que éstas afectan su industria nacional.Kalach explicó que es muy pronto para saber la afectación que tendrá esta medida sobre México, puesto que aún no se publica nada y, en consecuencia, no se sabe si el país estará incluido o bajo qué principios se regirá esta acción.Sin embargo, advirtió que una medida de este tipo afecta justamente al tema de las reglas de origen."Si se ponen aranceles a la materia prima le va a afectar a la regla de origen, por eso fue que los negociadores de regla de origen fueron llamados a Washington", dijo en entrevista.Aunque indicó que espera que México esté excluido de esta medida, por ser socio privilegiado en el TLCAN, dijo que sí es preocupante porque el acero es parte de la materia prima no sólo de los autos sino de muchos otros productos manufactureros.Kalach dijo que con un capítulo más cerrado y varios con avance sustantivo, la séptima ronda de negociación para modernizar el TLCAN avanza satisfactoriamente.A la mitad de la séptima ronda, el Cuarto de Junto recibió un informe por parte del equipo negociador mexicano sobre cómo va el encuentro."Se cerró el capítulo de mejora regulatoria, se sigue avanzando en las mesas de negociación conforme a la agenda pactada, estamos teniendo conversaciones, no solamente en los temas que ya teníamos acuerdo."Dijimos que estamos cerca de cerrar entre 7 y 10 capítulos, seguimos creyendo que puede darse el caso dependiendo de la voluntad de los ministros", dijo en entrevista.Eugenio Salinas, secretario técnico del Cuarto de Junto en las renegociaciones del TLCAN, dijo que la propuesta de Trump de poner aranceles a las importaciones de acero y aluminio es una medida que no tiene justificación legal."Consideramos que la medida no se justifica, ni siquiera legalmente hablando a lo que es y para lo que debe ser la sección 232, muy claramente es para cuestiones de seguridad nacional."Los argumentos que estamos oyendo, muy específicamente del propio presidente Trump, pues es por cuestiones de proteccionismo y de cuestiones donde él argumenta que ha habido un tratado discriminatorio o incluso desleal en las exportaciones de otros países a Estados Unidos", afirmó Salinas al término de una conferencia que ofrecieron los productores agropecuarios de EU.Refirió que el anuncio de Trump fue muy general, pero que la propuesta puede incluir mayores detalles que México deberá evaluar, el tratamiento que se le daría al país; no obstante, enfatizó en que esperaría que fuera excluido de esas medidas en función de las disposiciones del TLCAN actual.Sin poner calificativo a la posible "guerra comercial" de la que se habla que se podría desatar entre México y Estados Unidos, Salinas comentó que el País podría tomar medidas de represalias para evitar el desbalance que podría existir en la relación comercial."Cuando ha habido medidas similares o donde se infringen o donde se trastocan disposiciones que ya negociamos, cuando nos tocó, por ejemplo, el tema de autotransporte de carga, hay y se permite de una forma legal y ordenada que el país afectado tome sus medidas que le llamamos retaleatorias en respuesta a disposiciones de esta naturaleza", detalló.

