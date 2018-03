Cita Donald a empresarios de acero

Washington— La Administración Trump ha convocado hoy a ejecutivos de acero y aluminio para una reunión en la Casa Blanca, diciéndoles a algunos que se podría hacer un anuncio sobre las tan esperadas restricciones a las importaciones de acero y aluminio en nombre de la protección de la seguridad nacional, según personas familiarizadas con el asunto citadas por el diario The Wall Street Journal.El diario dijo que esas fuentes mencionaron que ejecutivos de empresas de las dos industrias habían sido invitados a la Casa Blanca para una reunión al mediodía con el presidente Donald Trump, y que el Mandatario y algunos de sus asesores esperaban usar ese evento para anunciar tarifas o cuotas amplias.Sin embargo, otras personas involucradas en las discusiones dijeron que las nuevas políticas no se habían completado anoche y que la sesión podría convertirse en una reunión para discutir posibles alternativas. El calendario oficial de la Casa Blanca se publicó poco después de las 9 de la noche y no hizo mención de una reunión o un anuncio.Trump señaló esta mañana que tenía en mente tarifas de acero y aluminio con un tuit poco después de las 7 horas, pero no indicó si una decisión final era inminente."Nuestras industrias de acero y aluminio (y muchas otras) han sido diezmadas por décadas de comercio injusto y mala política con países de todo el mundo", escribió Trump."No debemos permitir que nuestro país, las empresas y los trabajadores se aprovechen de más. ¡Queremos un COMERCIO LIBRE, justo e INTELIGENTE!".La reunión de hoy entre el presidente y los ejecutivos de fabricación se produce dos semanas después de que el Departamento de Comercio publicara los resultados de un estudio lanzado en abril pasado para analizar si las importaciones de acero y aluminio representan una amenaza para la defensa estadounidense al reducir la capacidad equipo militar, y si esa amenaza podría justificar nuevos bordillos de importación bajo una ley comercial poco utilizada de 1962.El estudio, llevado a cabo en consulta con otras agencias, concluyó que esas importaciones socavan las necesidades militares estadounidenses y planteó tres opciones para que Trump considere para cada industria: aranceles globales, cuotas globales o un enfoque más focalizado enfocado en un puñado de exportaciones vistas como la mayoría de los responsables de obstaculizar la industria estadounidense.Una persona familiarizada con las deliberaciones internas dijo que Trump ha favorecido la imposición de aranceles generales que afecten a países de todo el mundo, aunque algunos países podrían salvarse mediante exenciones.Pero el tema ha sido objeto de intensas luchas internas dentro de la Administración, con el secretario de Comercio Wilbur Ross, un exveterano ejecutivo siderúrgico, presionando por una protección dura, luchando contra una coalición que va contra esas propuestas.Ese grupo que insta a la precaución ha incluido a Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y al Secretario de Defensa James Mattis.La incertidumbre dentro de la Administración sobre si un anuncio final estaría listo hoy aparentemente refleja ese argumento en curso, indicó la publicación.

