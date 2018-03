Twitter solicitó ayuda hoy para mejorar la apertura y la civilidad de la conversación en la red social, y dijo que no ha logrado evita la desinformación, las cámaras de resonancia y el abuso de su servicio.En una serie de tuits, el director general Jack Dorsey dijo que Twitter estaba comprometido a “ayudar a aumentar el bienestar colectivo, la apertura y la civilidad de la conversación pública” y que necesita reestructurar el servicio para motivar un debate más sano. La compañía comenzó a solicitar propuestas para evaluar la calidad de la conversación en el servicio con el propósito de mejorarla.“No estamos orgullosos de cómo la gente se ha aprovechado de nuestro servicio, o de nuestra incapacidad para abordar el problema lo suficientemente rápido”, tuiteó Dorsey, y agregó que la solicitud de propuestas crearía eventualmente métricas contra las cuales se le podría exigir cuentas. “Simplemente no podemos y no queremos hacer esto solos”.Dorsey no es el único en este rito de mea culpa. En enero, el director general de Facebook Mark Zuckerberg anunció que dedicaría el 2018 a resolver problemas similares en su red social. Desde ese momento, la compañía ha reorientado su sección de noticias para motivar interacciones “significativas” con familiares y amigos y disminuir la navegación pasiva de publicaciones y videos.En un desarrollo similar, la plataforma YouTube dijo que su campaña para eliminar la desinformación con más moderadores humanos se enfrentó a algunos problemas y reconoció que había cometido errores al eliminar algunos canales luego de la masacre en una escuela secundaria de Florida.YouTube apunta a contratar varios miles de moderadores durante este año para combatir las noticias falsas, las teorías de conspiración y los videos que contengan mensajes ofensivos. Su objetivo es que 10 mil personas revisen los videos para verificar que cumplan con los estándares de la empresa para finales del año. (Ryan Nakashima/Associated Press)

