Ciudad de México– Conforme se acerquen las elecciones, el peso mexicano enfrentará una mayor volatilidad que se comenzaría a sentir a partir de abril y arreciaría en junio, alertaron economistas de Grupo Financiero BX+.Sin embargo, de no haber conflictos postelectorales, los especialistas auguran una apreciación de la paridad para el segundo semestre del año, la cual cerraría 2018 entre 18.25 y 18.75 pesos por dólar.En la presentación de sus Proyecciones Económicas y Bursátiles 2018, Carlos Ponce, director de Análisis y Estrategia Bursátil de la institución, y Mariana Ramírez, gerente de Análisis Económico, recalcaron que “será a partir de abril o mayo cuando se concrete una alta volatilidad que lleve a una depreciación cercana a 8% del tipo de cambio. Destacaron que de ganar las elecciones Meade o Anaya habría una continuidad en el modelo económico, aunque tampoco vislumbran grandes peligros de ganar López Obrador.Calcularon que el PIB avanzará entre 2 y 2.5%; la inflación sería de entre 4 y 4.5% y la tasa de interés de referencia, de 6.75 a 7.25 por ciento.El peso mexicano enfrentará una mayor volatilidad en la medida en que se acerquen las elecciones, la cual se comenzaría a sentir a partir de abril y arreciaría en junio, advirtieron economistas de Grupo Financiero BX+.Sin embargo, auguran una apreciación de la paridad durante el segundo semestre, de no haber conflictos postelectorales, la cual cerraría el año entre 18.25 y 18.75 pesos por dólar.Durante la presentación de sus Proyecciones Económicas y Bursátiles de 2018, Carlos Ponce, director de Análisis y Estrategia Bursátil de la Institución, y Mariana Ramírez, gerente de Análisis Económico, recalcaron que “será a partir de abril o mayo cuando se concrete una alta volatilidad que lleve a una depreciación del tipo de cambio cercana a 8 por ciento”.Destacaron que en caso de ganar las elecciones Meade o Anaya, habría una continuidad en el modelo económico, aunque tampoco vislumbran grandes peligros de ganar López Obrador, ya que señalan que ha moderado su discurso.Además, Morena no tendría mayoría en el Congreso, por lo que le sería difícil revertir las reformas estructurales.Los expertos previeron que el PIB avanzaría entre 2 y 2.5 por ciento en 2018. La inflación concluiría el año entre 4 y 4.5 por ciento y la tasa de interés de referencia entre 6.75 y 7.25 por ciento.Ramírez expresó que “esperamos que 2018 transite por elementos de riesgo en la primera mitad del año, con efecto principal en el tipo de cambio que fungirá como variable de ajuste.

