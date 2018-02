Se cae banca electrónica de Citibanamex

Ciudad de México— El sistema de Citibanamex cayó aproximadamente a las 13:40 horas en banca electrónica, la aplicación para dispositivos móviles y el servicio telefónico, reportaron en redes usuarios afectados."Esta información no está disponible en este momento", apareció en la banca electrónica de una clienta del banco.Por teléfono, otra afectada no podía hacer contacto con un ejecutivo, luego de varios intentos para que entrara la llamada.Consultada, el área de Comunicación de Citibanamex rechazó que se haya caído el sistema, pues dijo que es algo que suele suceder en las quincenas debido al volumen de pagos que se realizan, ya que es el segundo banco del país."No se cayó el sistema. Hay algunas intermitencias. Estamos atendiendo las intermitencias generadas el día de hoy en nuestra aplicación y banca móvil", informó la firma."Informaremos oportunamente de la solución a este problema técnico a través de nuestros canales digitales y tecnológicos", agregó.El pasado 14 de diciembre, el sistema de Citibanamex presentó fallas por alrededor de cuatro horas, desde aproximadamente las 14:30 horas hasta las 18:30 horas en todas las sucursales y cajeros automáticos de la Ciudad de México, así como en su página de internet.Por otra parte, ayer, el banco cometió un error en algunos mensajes que mandó a sus clientes.Un usuario recibió a las 8 horas un mensaje oficial de Citibanamex para avisarle que cancelaban el cargo automático o domiciliación del pago de su crédito hipotecario.Por la noche, la institución financiera le envió otro correo en el que reconoció que el mensaje anterior fue un error."El día de hoy recibió un correo de Citibanamex ( [email protected] ) indicando 'Cancelación Domiciliación o Cargo Automático por así convenirnos'. Este correo sí fue enviado por nuestra institución. Le pedimos que haga caso omiso de este mensaje", pidió el banco."Le confirmamos que en caso de que tenga contratado un servicio de domiciliación o cargo automático, éste no ha sufrido ninguna modificación. Lamentamos mucho los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionarle", agregó.

