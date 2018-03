Ven imposible la propuesta automotriz

Ciudad de México– La propuesta sobre incrementar la regla de origen del sector automotriz a 85%, y que de ese total 50% sea de contenido estadounidense es “inaceptable”, aseguró Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).“El Gobierno mexicano ha sido claro en que esa propuesta no sólo es inaceptable en el proceso de modernización del acuerdo, sino que incluso es inalcanzable para la propia industria de Estados Unidos, debido al alto grado de integración de la industria”, dijo durante el tercer día de trabajos de la séptima ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Por ello, consideró positivo que el jefe negociador estadounidense de la regla de origen del sector automotriz, Jason Bernstein, se regresara a su país para sostener encuentros con las armadoras de autos Ford, General Motors y Chrysler pese a que esto obligará a suspender las discusiones trilaterales del tema. “Es muy importante que Estados Unidos revise su propuesta con la industria”.Confirmó que las organizaciones automotrices de México, Estados Unidos y Canadá defenderán que se mantenga la regla de origen del sector en las renegociaciones del acuerdo.Las consecuenciasPeter Robinson, afiliado del International Chamber of Commerce, explicó que modificar el contenido regional de los automóviles ensamblados en Norteamérica en lugar de abrir nuevos mercados y fortalecer las reglas de comercio global, reducirían los estándares de calidad; agregarían costos onerosos a la producción y minarían la competitividad de las empresas y trabajadores.“Tales medidas causarían estragos en las relaciones de la cadena de suministro de América del Norte”, comentó Robinson.Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económicos de Grupo Financiero Monex, dijo que de aumentar el valor de contenido regional, los costos se incrementarían al no contar aún con la capacidad, ni las herramientas para realizar dichas piezas.Recordó que la transformación industrial de mediano y largo plazo, para obtener mayor número de inversiones externas, y mano de obra más calificada serán claves para que México y la región de Norteamérica puedan competir con Europa, Asia y Latinoamérica en un sector que presenta innovaciones y retos constantes.

