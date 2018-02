Ven avance de 80 por ciento en algunos temas de TLCAN

Ciudad de México— La séptima ronda de negociación para modernizar el TLCAN avanza conforme a lo planeado en la agenda y la expectativa es cerrar varios capítulos, dijo Kenneth Smith Ramos, jefe negociador de México.Donde se considera que podría haber mayor avance es en aquellas áreas de actualización del acuerdo, como telecomunicaciones, medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio."Son capítulos donde tenemos más de 80 por ciento de avance y sentimos podemos acercarnos al final de las negociaciones", explicó en entrevista.Smith Ramos dijo que después de dos días de negociaciones técnicas, los jefes negociadores de cada país ya están en el hotel de la Ciudad de México y se están reuniendo con sus respectivos grupos para recibir informes e intentar avanzar en los temas.Al respecto, señaló que a pesar de las dificultades que siempre se espera se presenten, la negociación se está llevando de manera efectiva."Estamos trabajando de manera positiva, las discusiones que se dan en otros ámbitos no están afectando el ánimo de las negociaciones", puntualizó.Sobre el tema de las reglas de origen de la industria automotriz, explicó que las conversaciones están suspendidas luego que el negociador estadounidense recibió la instrucción de regresar a Washington para llevar a cabo una serie de consultas sobre el tema de origen automotriz con Robert Lighthizer, representante comercial.Sin embargo, precisó que esto no es un rompimiento comercial o un cambio en el panorama de la negociación, sino que simplemente es una cuestión de agenda y que la expectativa es que el negociador regrese para continuar con las discusiones."Estamos trabajando en una agenda de reglas de origen muy amplia, el capítulo es muy complejo, no solamente se enfoca sobre el tema automotriz, sino es la revisión de todas las reglas de origen y los procesos de certificación y verificación de origen. Se trata de un capítulo muy robusto", puntualizó.Sobre la Cláusula Sunset, que pretende que el acuerdo se termine si no hay una revisión periódica, Smith precisó que no se aceptará puesto que traería demasiada incertidumbre al empresariado que usa el TLC.También rechazó que se acepte algún tipo de propuesta sobre estacionalidad agrícola.Al ser cuestionado sobre si esta sería la última ronda de negociación o habría varias más, dijo que es demasiado pronto para hacer expectativas."Estamos avanzando de manera propositiva, avanzando en los temas álgidos, en la agenda de modernización del acuerdo, pero no estamos en un momento que se pueda hablar de cierre, estamos trabajando bien y de manera constructiva", precisó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.