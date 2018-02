Probará Ford vehículos autónomos en Miami

Ford Motor Co. se asoció con el condado Miami-Dade para realizar pruebas con vehículos autónomos.La automotriz y sus socios –Domino's Pizza, la empresa de transporte Lyft y la compañía de mensajería Postmates– están iniciando programas piloto para ver cómo reaccionan los clientes a los vehículos autónomos y semiautónomos. Argo AI, la empresa de conducción autónoma y socia de Ford, ya tiene flotas en el área elaborando mapas sumamente detallados que se necesitan para este tipo de servicio. Ford también estableció su primera terminal de coches que se conducen solos en Miami, donde aprenderá cómo dar servicio y desplegar su flotilla de pruebas.Es posible que se introduzcan más servicios a medida que avance la alianza, incluyendo a Chariot, un servicio de camionetas de transporte público que se solicita a través de una app y que es propiedad de Ford. Todo es parte del esfuerzo de Ford por encontrar modelos de negocios variables para los vehículos totalmente autónomos y sacarlos a las calles para 2021."Pienso que este es el futuro de cualquier empresa automotriz o compañía de movilidad. Si la mayoría de la población en el planeta va a vivir en ciudades, necesitamos entender cómo se mueven estas personas", dijo John Kwant, vicepresidente de soluciones de ciudad de Ford, quien firmó el acuerdo con Miami-Dade.Esta no es la primera automotriz en tener flotillas de prueba de vehículos autónomos. General Motors Co. comenzará a hacer pruebas en la ciudad de Nueva York este año mientras Nissan Motor Co. estará lanzado su servicio de taxis sin conductor en Yokohama, Japón, la semana entrante. Empresas de tecnología como Waymo -una división de Google- están probando coches que se conducen solos en calles de Phoenix, San Francisco, Singapur y otras ciudades.Pero la alianza con una determinada urbe es menos común. Ambas partes prevén una relación profunda donde Ford puede ayudar a Miami-Dade a resolver cuestiones específicas, por ejemplo cómo hacer que la gente se traslade de forma más eficiente de los suburbios al monorriel del centro. A cambio, el condado puede ofrecer soluciones como carriles dedicados a vehículos automatizados o proyectos de infraestructura como semáforos avanzados que puedan enviar señales a los coches conectados.

