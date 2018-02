Patrones tienen hasta hoy para declarar riesgos de trabajo

Un 40 por ciento de los patrones activos en Ciudad Juárez no han cumplido con la declaración de riesgos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aun cuando el plazo para hacerlo vence hoy.De acuerdo con el departamento de Comunicación Social del IMSS, los empleadores deben hacer la declaración correspondiente al ejercicio 2017.Una vez concluido el periodo, los patrones podrán presentar su declaración, pero se harán acreedores a una multa, que depende del tamaño de la empresa y del total de empleados asegurados, informó la coordinación delegacional del IMSS en Ciudad Juárez.La Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas y Recaudación, indica que existe la obligación de presentar por parte de todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas la prima de seguro de riesgos de trabajo.Aquellas empresas que tienen 10 trabajadores o menos, y se encuentran en la prima mínima y no sufrieron riesgos o enfermedades de trabajo en 2017 no están obligadas a presentarla.El IMSS indica que en la medida que los empresarios mantengan un control estricto en sus áreas de trabajo no verán incrementadas sus cuotas en esta rama de aseguramiento.El trámite se puede hacer directamente en la página del Seguro Social, llenando las plantillas para presentarlas de forma física en las oficinas del IMSS aquí.También se puede generar un formato electrónico y transmitirlo vía internet desde la firma.

