Dos grandes aerolíneas, una firma de ciberseguridad, seis de renta de autos, una de seguridad en el hogar y un banco son empresas han luchado por cortar sus nexos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) en los dos últimos días, y la lista parece que seguirá creciendo el fin de semana, informó CNN.Delta Airlines anunció el sábado por la mañana que daba por terminadas las tarifas de descuento para los miembros de la NRA. "Pediremos que la NRA remueva nuestra información de su sitio web", dijo la compañía en un tuit.United Airlines le siguió poco después al anunciar que la compañía ya no ofrecerá descuentos en vuelos a la reunión anual de la NRA.Y TrueCar, un servicio de compra de autos, dijo el viernes por la noche que el 28 de febrero daría por terminado una asociación con la NRA.Estas compañías fueron las últimas en abandonar acuerdos de asociación con la NRA en medio de un renovado debate público sobre leyes de armas más estrictas después de un tiroteo en una escuela de Florida la semana pasada que dejó 17 muertos.El banco First National Bank de Omaha prometió el jueves dejar de emitir una tarjeta de crédito Visa con la marca de la NRA. Un portavoz del banco dijo que "comentarios de los clientes" llevaron a una revisión de su sociedad con la NRA, y eligió no renovar su actual contrato.También hubo una oleada de abandonos por parte de compañías de alquiler de vehículos. Enterprise Holdings, que administra los grupos de renta de autos Enterprise, Alamo y National, anunció que el 26 dará por terminado el acuerdo de descuentos que tiene con la NRA.El viernes, la compañías de alquiler de autos Hertz dijo en un tuit que también dará por terminado su programa de descuentos para la NRA.La Asociación Nacional del Rifle no ha comentado sobre la decisión de varias compañías de cortar relaciones con ella.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.