Comienza a trabajar para tu 'yo futuro'

Ciudad de Méxicoz– Retiro, jubilación, son palabras que la mayoría, cuando estamos en nuestra etapa más productiva, las vemos tan lejanas que creemos que no es el momento de ocuparnos de ellas, porque en realidad tenemos otros pendientes urgentes.Es cierto lo que dicen: lo urgente siempre le quita tiempo a lo importante, y pasan los años y de repente nos sorprende la vida, y llega el momento de hacer cuentas, esas que no saldrán porque simplemente no se ahorra lo suficiente para cuando se deja de trabajar formalmente, y la triste realidad es que ya no tenemos una varita mágica para recuperar el tiempo perdido, para ahorrar lo que hubiéramos podido.Pero hoy tal vez ya muchos piensen en trabajar toda su vida, en no dejar de ser productivos, ya sea por necesidad o porque continuar significa sentirse útiles.De acuerdo con la encuesta de seguridad financiera de Mercer, Healthy, Wealthy and Work-Wise, para quienes participaron, la edad de jubilación desapareció, se considera que ya no existe porque la gente está trabajando más años, ya sea por elección o por necesidad económica.En el análisis de la firma subsidiaria de Marsh & McLennan Companies, se establece que trabajar por más tiempo requiere tener cierto grado de aptitud física, por ello la salud es vital para el patrimonio.Sin embargo, sólo 39% de los trabajadores encuestados declara tener un buen o excelente estado de salud compatible con la responsabilidad que desarrollan en la actualidad.Una de las propuestas que ayudaría a incrementar la pensión de los mexicanos es aumentar la edad de jubilación, con ello se podría incrementar el ahorro, ¿sería esta la solución?

