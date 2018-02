Revelan 'cifra ideal' de ingresos para ser feliz

Madrid.- Hay un punto óptimo sobre cuánto dinero se necesita para hacer feliz a una persona, y esa cantidad varía en todo el mundo, según una investigación de la Universidad de Purdue.“Eso podría sorprender, ya que lo que vemos en la televisión y lo que los anunciantes nos dicen que necesitamos indicaría que no hay límite en cuanto a la cantidad de dinero que se necesita para la felicidad, pero ahora vemos que hay algunos umbrales”, dijo Andrew T. Jebb, el autor principal y estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Psicológicas.“Se ha debatido en qué punto el dinero ya no cambia el nivel de bienestar. Descubrimos que el punto de ingreso ideal, al año, es de 95 mil dólares (un millón 852 mil pesos, tipo de cambio 19.50 pesos por dólar) para el bienestar material y de 60 mil a 75 mil para el bienestar emocional. “Esta cantidad es por individuo y probablemente sea más alta para las familias”.El bienestar emocional se corresponde con las emociones cotidianas, como sentirse feliz o triste y enojado. En tanto, el bienestar material, la satisfacción real con la vida, es una evaluación general de cómo uno se considera y es probable que esté más influenciada por metas más altas y comparaciones con otros.“Existe variación sustancial en las regiones del mundo, y la saciedad se produce en umbrales más altos en las regiones más ricas, para la satisfacción con la vida”, dijo Jebb.“Esto podría deberse a que las evaluaciones tienden a estar más influenciadas por los estándares con los que las personas se comparan con otras personas”, explican.El área de especialización de Jebb está en la psicología industrial-organizacional. El autor principal del artículo es Louis Tay, profesor asistente de ciencias psicológicas.La investigación, publicada en Nature Human Behavior, se basa en datos de Gallup World Poll, que es una muestra de encuesta representativa de más de 1.7 millones de personas de 164 países, y las estimaciones se promediaron en función del poder adquisitivo y las preguntas relacionadas con la satisfacción y el bienestar de la vida.Las cantidades que proporciona este estudio es en dólares estadounidenses y los datos son por persona y año, no por familia.

