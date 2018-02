De ser el búnker del cónsul de los Estados Unidos en Juárez, el Technology HUB pasó a transformar la economía de la zona al albergar más de 60 empresas y emprendedores de la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.El complejo participó recientemente en el concurso ArchDaily –revista internacional especializada en arquitectura–, donde se mostraron los cambios del edificio binacional con la intención de posicionarse como una de las mejores estructuras en el mundo.La Storyteller de T-Hub, Alba Batista, señaló que la empresa aloja a más de 60 empresas y emprendedores especializados en giros de innovación como energía, branding, minería de datos, inteligencia artificial y realidad virtual.El complejo cuenta ahora con un Fab Lab (centro de prototipado rápido), oficinas, áreas de co-working, auditorios, entre otras aplicaciones, pero para llegar a esto el complejo pasó por una transformación para convertir el viejo Consulado de los Estados Unidos –ubicado en la avenida Adolfo López Mateos– en lo que es ahora.A cuatro años de que empezara la transformación, Carlos Villegas Duarte, cocreador del proyecto y miembro de la firma HADVD Arquitectos, dijo que el proceso creativo del diseño fue interesante “porque el edificio estuvo mucho tiempo en desuso e implicaba desafíos: teníamos que gastar lo menos posible y las características del edificio no te permitían tirarlo porque fue pensado como un búnker”.Señaló que la remodelación buscaba preservar el legado de la estructura del Consulado, por lo que reutilizaron materiales y elementos existentes de la construcción anterior.Las ventanas y puertas blindadas pasaron a ser parte de la decoración de las oficinas, el cuarto de armas ahora es un espacio dedicado para que niños y adolescentes aprendan de programación. (Abraham Rubio)Además, el búnker del cónsul (donde podía durar aislado hasta una semana en caso de contingencias) es ahora un cuarto de silencio para que los usuarios descansen.Villegas Duarte señaló que estas trasformaciones hicieron que el espacio pasara de ser intimidante y bloqueado al público general a una instalación abierta, ecológica, creativa y moderna.Recientemente el T-Hub compitió en el concurso de ArchDaily –revista internacional especializada en arquitectura– para colocarse como uno de los mejores edificios del mundo.Pese a que el proyecto no llegó a las rondas finales, Villegas Duarte dijo que el edificio ha generado un ambiente importante para las empresas locales y los arquitectos, quienes pueden inspirarse en casos como este para proponer construcciones innovadoras.De acuerdo con el T-Hub, la rehabilitación del edificio ha ayudado al fortalecimiento de la economía de la región y el corredor, que se mantuvo desolado desde el cambio de sede.Rodolfo Vázquez, director operativo del complejo, dijo que el ambiente ha generado “oportunidades a emprendedores y a jóvenes innovadores mediante un fácil acceso a herramientas para la creación y desarrollo de negocios; además de ser un lugar donde convergen la academia, el gobierno, la industria y la sociedad”.Villegas Duarte dijo que a lo largo de los últimos años se ha visto cómo empresas que empezaron por un escritorio ahora tienen mucha actividad.Entre los casos de éxito de empresas que crecieron ahí están Level Up (especializada en coaching), Dunas Tech (proveedora de servicios de vigilancia aérea y seguridad mediante el video), Negawatt (especializada en la eficiencia del uso de energía en la industria de manufactura) y Traceability (plataforma de inteligencia artificial para mejorar la productividad).Desde que abrió sus puertas al público (hace dos años), el complejo ha servido también como plataforma para actividades que van desde el educativo hasta el cultural. (Abraham Rubio / El Diario)

