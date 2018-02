Salarios bajos hacen crecer informalidad

Mientras que las empresas de Juárez y Chihuahua batallan para llenar sus vacantes, el número de personas que trabajan en la informalidad en el estado de Chihuahua creció en más de 30 mil durante el 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).El director de Solo Negocios y presidente de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, explicó que el fenómeno se debe a que los salarios que ofrecen las empresas son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población, y por eso prefieren trabajar en el autoempleo o en negocios informales.La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi reportó que el número de personas ocupadas en actividades informales en el estado fue de 608 mil 531 personas durante el cuarto trimestre del 2017, equivalentes al 37.28 por ciento del millón 632 mil 500 de todos los chihuahuenses ocupados en alguna actividad económica.La cifra de informales al cierre del año, implicó un aumento respecto al cuarto trimestre del 2016, cuando 578 mil 178 personas (el 35.36 por ciento de un millón 634 mil 976 trabajadores ocupados) estaban en esa condición laboral.Especialistas apuntan que en esta entidad el fenóneno de la informalidad no se le puede atribuir a la falta de empleo, pues organismos empresariales han señalado que arrastran desde el año pasado un déficit de personal que va del sector industrial al comercial.La Asociación Maquiladoras Asociación Civil (AMAC-Index Juárez) reportó un faltante de 10 mil trabajadores, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) de al menos 3 mil choferes y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tiene de hasta 4 mil vacantes sin llenar.La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha informado que el sector comercial está batallando para encontrar personal pero no dio a conocer el déficit.Sandoval Murillo explicó que la informalidad ha crecido porque los trabajadores prefieren ganar por su cuenta igual o más dinero que lo que les ofrecen en las empresas.Aunado a la comparación salarial, aseguró que algunos de quienes deciden empezar sus negocios no se regulan debido a la falta de normatividades que faciliten su incorporación como contribuyente.

