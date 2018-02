Unilever a Facebook y Google: limpien 'batidero' o retiramos anuncios

Unilever amenazó con retirar su publicidad de las plataformas digitales que asegura se han vuelto un “pantano” de noticias falsas, racismo, sexismo y extremismo, informó CNN.La enérgica advertencia dirigida a plataformas digitales como Google y Facebook se realizaría el lunes en un congreso sobre publicidad efectuado en California.“No podemos continuar apuntalando una cadena de oferta digital… la cual en ocasiones es poco menos que un pantano en términos de su transparencia”, dirá el jefe de mercadotecnia de Unilever Keith Weed.Unilever, propietario de marcas como Dove, Lipton y Ben & Jerry’s, es uno de los anunciantes más importantes del mundo. Su presupuesto anual de mercadotecnia es de aproximadamente 9 mil 800 millones de dólares, mientras que el 25 por ciento de sus anuncios son digitales.Weed tiene previsto señalar que la proliferación de contenido objetable en las redes sociales —y la falta de protecciones para los niños— está socavando la confianza social, perjudicando a los usuarios y minando las democracias.“Esto no es algo que pueda hacerse a un lado o ignorarse”, dirá durante su ponencia.Unilever ya no se anunciará en las plataformas que generen divisiones en la sociedad o que no protejan a los menores.Google ya ha sido criticado por compañías que descubrieron que sus anuncios se presentaban junto con videos objetables en su plataforma YouTube.Mientras tanto, Facebook ha recibido una oleada de críticas por permitir la difusión de noticias falsas, burbujas de filtros, interferencia en elecciones extranjeras y adicción a las redes sociales.Facebook señaló en comunicado que apoya el compromiso de Unilever y “está colaborando estrechamente con ellos”. Google no respondió la solicitud de comentarios.“2018 es o el año de la indignación con la tecnología, cuando el mundo se fija en los gigantes de la tecnología —y ya hemos visto algo de esto— o el año de la confianza”, dirá Weed. “El año cuando reconstruyamos colectivamente la confianza en nuestro sistema y nuestra sociedad”.

