Nueva York–A finales del año pasado, Apple dijo que una característica de su software estaba lentificando los iphones que tenían baterías que han envejecido químicamente, por lo que de inmediato fue objeto de acusaciones de que la empresa intentaba obligar a la gente a comprar sus iPhones más nuevos. En respuesta, Apple dijo que los clientes podrían conseguir un remplazo para la batería de su iPhone en sus tiendas con un descuento (de 79 a 29 dólares).Apple también se disculpó con sus clientes por las desaceleraciones, ofreció descuentos para su programa de remplazo de baterías y dijo que proporcionaría software para que fuera fácil darle seguimiento al estado de la batería de los teléfonos.Encuentra un taller externoMuchos clientes de Apple enojados están recurriendo a talleres externos para que remplacen las baterías de sus iphones.Las reparaciones por parte de terceros son una solución decente, pero imperfecta. Una desventaja es que varían en cuanto a la calidad; algunos talleres de reparaciones compran baterías de menor calidad que no duran.Así que, para encontrar un buen taller, básate en las recomendaciones de otras personas y las reseñas en Internet, así como buscarías un buen taller mecánico.Otro problema es que, si le pones a tu celular una batería de terceros y después lo llevas a Apple para repararlo, la empresa podría rehusarse a darle servicio.No obstante, también hay una alternativa menos riesgosa. En el sitio web de soporte técnico de Apple, puedes buscar talleres externos que cuentan con una autorización para proveedores de servicio de Apple.Arréglalo tú mismoSiempre existe la posibilidad de remplazar la batería del iPhone tú mismo. La ventaja: puedes elegir los mejores componentes para la reparación y minimizar costos. La desventaja: aprender a reparar el dispositivo puede tomarte tiempo y, si te equivocas, solo tú serás responsable. Desde luego, las tiendas de Apple podrían rehusarse a darle servicio a tu celular si ven que lo reparaste con componentes de terceros.Un buen lugar para comenzar con las reparaciones caseras es iFixit, una empresa que proporciona manuales de instrucciones y componentes para reparar dispositivos. Ofrece kits que incluyen una batería nueva y las herramientas necesarias para desarmar el iPhone.Lleva contigo una batería portátilSi no te sientes seguro contratando a un especialista externo ni instalando tu propia batería, siempre puedes esperar a que Apple remplace tu batería, pero puesto que eso puede tomar semanas o meses, no sufras con la vieja batería de tu celular mientras eso ocurre.Una mejor solución temporal es invertir en una batería portátil que puedas llevar contigo hasta que las baterías de remplazo lleguen a la tienda de Apple.

