Acciones de UPS y FedEx caen por aviso de Amazon

Nueva York– Las acciones de las compañías de paquetería FedEx y UPS caían ayer viernes después de publicarse un reporte que dice que el gigante en línea Amazon se prepara para lanzar su propio servicio de entrega.Esto quiere decir que el negocio de FedEx y UPS no sólo podría bajar debido a la tremenda competencia entre ellas sino ahora también con Amazon.Según varios rumores, Amazon está explorando la posibilidad de realizar sus propios envíos en Estados Unidos para asumir el control del proceso y evitar los atrasos que muchas veces ocurren alrededor de los días feriados.UPS fue tomado por sorpresa por el atolladero causado por las compras en línea previas a la pasada temporada de compras navideñas y dijo este mes que debe de invertir una buena parte de los ahorros que logró con los recortes fiscales para mejorar su red de entrega de paquetería.El diario The Wall Street Journal publicó ayer que Amazon está planeando un nuevo servicio llamado “Shipping With Amazon” (“Envío con Amazon”) que le permitirá recoger paquetes de las empresas y entregarlos a los consumidores. Se espera que el servicio comience en Los Ángeles en las próximas semanas y se expanda a otras ciudades tan pronto como este año.Las acciones de United Parcel Service Inc. y FedEx cayeron entre 1% y 2% en las primeras operaciones de la bolsa, después de que se desplomaron aún más antes de la apertura del mercado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.