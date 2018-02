Ciudad de México– Los nuevos proyectos de inversión en el país se han visto frenados en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), debido a que aún se desconoce cómo quedarán las reglas del juego, admitió Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.Sin embargo, dijo que los flujos de Inversión Extranjera Directa han sido positivos y estimó que se superará la meta sexenal.“Una cosa que se ha observado es que los proyectos ya diseñados, los que ya estaban en el proceso, se han venido materializando, le han apostado hacia adelante. Lo que sí ha frenado son las nuevas ideas, los nuevos proyectos, las ideas tentativas, porque dicen para qué avanzo si no se sabe exactamente cómo van a quedar las reglas del juego”.“Pero los flujos de inversión actual han sido muy positivos para México, y estamos más que rebasando la meta sexenal y estamos promediando por encima de los 33 mil millones de dólares anuales de IED”, afirmó en entrevista tras la presentación de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor.Al referirse a la reforma fiscal que se llevó a cabo en Estados Unidos, el funcionario dijo que se deben analizar sus efectos en su justa dimensión, antes de realizar cambios en la materia en México.Consideró que la reducción del Impuesto Sobre la Renta en EU no necesariamente será de 35 a 21 por ciento, pues las empresas ya no podrán deducir impuestos locales y éstos pueden llegar a ser hasta de 9 por ciento en algunos estados de la Unión Americana.Afirmó que muchos corporativos globales no necesariamente tienen domicilios fiscales en EU o en los países donde producen o comercializan.A veces están afincados en lugares donde cuentan ya con beneficios fiscales especiales, subrayó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.