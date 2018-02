Pierde Dow Jones casi 800 puntos

El promedio industrial Dow Jones bajaba casi 800 puntos este jueves por la tarde, extendiendo el declive del mercado bursátil.La turbulencia en el mercado parece tener sus raíces en los temores de los inversionistas a las presiones inflacionarias. El mercado se dirige a su quinta caída en seis días.La bolsa comenzó la jornada con escasa variación pero fue hundiéndose en las horas subsiguientes, aunque la baja fue gradual y no abrupta como los días pasados.El índice Standard & Poor's 500 tiene ahora un déficit de 8 por ciento con respecto al récord que alcanzó el 26 de enero aunque sigue estando 15 por ciento en alza en el año transcurrido.Las que más bajaban eran las compañías tecnológicas y los bancos. Microsoft retrocedió 2.3 por ciento.A la 1:45 de la tarde el S&P 500 perdía 40 unidades (1.5 por ciento) para ubicarse en 2 mil 641, mientras Dow perdía 800 (3.2 por ciento) a 24 mil 447 y el tecnológico Nasdaq perdía 114 (1.6 por ciento) a 6 mil 937 puntos.Boeing y Caterpillar estaban entre las empresas que más bajaron.La caída comenzó el viernes pasado, interrumpiendo un período de calma inusualmente extendido. Los mercados europeos también descendieron luego que el Banco de Inglaterra indicó que podría aumentar las tasas de interés en los próximos meses.El mercado bursátil había aumentado sólidamente desde inicio de año pero el viernes cayó luego que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos indicó que las compensaciones salariales aumentaron a un ritmo acelerado en enero. Ello es beneficioso para la economía, pero los inversionistas temen que perjudique a las corporaciones y que se desate la inflación. Ello a su vez podría llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés a un paso más rápido, lo que desanimaría la economía.Las pérdidas fueron generalizadas. Cuatro acciones bajaban por cada una que subía en la Bolsa de Valores de Nueva York, y 10 de las 11 categorías del S&P 500 iban en declive.Subían los precios de los bonos con lo que bajaron los rendimientos. El rendimiento para los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaba de 2.84 por ciento a 2.82 por ciento.Bajaban acciones de empresas grandes, incluso las telefónicas. Tales papeles suelen considerados seguros, como los bonos, porque no fluctúan tanto y ofrecen ganancias estables. Tienden a estar en desventaja cuando suben los rendimientos de los bonos, como ha ocurrido en los últimos meses, y los expertos calculan que esa tendencia seguirá.Por otra parte, los informes de ganancias de empresas publicados el jueves fueron bastante decepcionantes. Si bien la mayoría de las corporaciones estadounidenses tuvieron un buen año 2017, unas cuantas tuvieron un desempeño algo exangüe.Hanesbrands, fabricante de ropa interior, reportó ganancias menores a lo esperado, y su pronóstico para este año no llegó a lo que esperaban los inversionistas tampoco. La empresa dijo que pagará 400 millones de dólares para adquirir el minorista australiano Bras N Things. Sus acciones descendieron 2 dólares (9.1 por ciento) a 19.96 dólares.IRobot, fabricante de las aspiradoras Roomba, cayó 30 por ciento tras reportar una proyección de ganancias más chica de lo que esperaba Wall Street. Sus acciones bajaron 27.21 dólares (30.9 por ciento) a 60.83 dólares.Twitter tuvo una excelente jornada, con un alza de 16 por ciento tras reportar ganancias por primera vez. Sus ingresos en el cuarto trimestre fueron mejores a lo esperado. La acción subió 4.49 dólares a 31.40 dólares.La empresa de pedidos de comida por internet GrubHub subió marcadamente al anunciar una asociación con Yum Brands, la matriz de Taco Bell y KFC. GrubHub saltó 21.44 dólares (30.7 por ciento) a 91.34 dólares y Yum Brands retrocedió 1.22 dólares (1.5 por ciento) a 78.91 dólares.El petróleo crudo estadounidense bajaba 76 centavos (1.2 por ciento) a 61.03 dólares el barril en Nueva York. La mezcla Brent, que se usa como referencia internacional, cedía 77 centavos (1.2 por ciento) a 64.74 dólares el barril en Londres.En Europa las acciones se deslizaban y los rendimientos de los bonos subían luego que el Banco de Inglaterra anunció que podría incrementar las tasas de interés en los meses venideros. Ello impulsó además a la libra británica. El índice bursátil británico FTSE 100 bajó 1.5 por ciento, el francés CAC 40 perdió 2 por ciento, el alemán DAX descendió 2.6 por ciento.En Tokio el índice Nikkei 225 se elevó 1.1 por ciento, el coreano Kospi creció 0.5 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong creció 0.4 por ciento."Definitivamente, los principales factores en esta caída son el temor de los inversionistas de que la Reserva Federal cometerá un error, y que las alzas salariales reducirán las ganancias de las empresas", dijo Scott Wren, economista de Wells Fargo Investment Institute. El temor, dijo, es que el banco central estadounidense aumentará las tasas de interés demasiado rápido.

