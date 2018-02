Se desploma Dow Jones

Nueva York- El promedio industrial Dow Jones se desplomó el lunes más de mil 100 puntos en su peor jornada en seis años y medio. Los fuertes retrocesos de las últimas dos sesiones dieron al traste a las ganancias acumuladas durante el año y pusieron fin a lo que había sido un periodo de calma bursátil sin precedentes.A los bancos les fue peor debido a la fuerte baja del rendimiento de los bonos y de las tasas de interés. Las acciones de las compañías relacionadas con la salud, la tecnología y la industria tuvieron grandes pérdidas, y las de empresas del sector energía cayeron a la par de los precios del petróleo.Durante la jornada, el Dow llegó a bajar mil 597 puntos respecto del cierre del viernes. Esa caída se dio en un lapso de 15 minutos en los que el índice perdió 700 puntos y los recuperó después.Los analistas han estado pronosticando un repliegue por cierto tiempo y subrayaron que las declinaciones de 10% o más son comunes durante los periodos alcistas. No ha habido ninguna en dos años y las acciones parecían caras."Es como el chico en la fiesta infantil que, después de llenarse de pastel y helado, se come una galleta más y eso lo pone al borde", dijo David Kelly, principal estratega global de la firma JPMorgan Asset Management.Kelly dijo que los indicios de inflación y aumento de las tasas no eran tan malos como parecían, pero después de las grandes ganancias bursátiles de 2017 y principios de 2018, la caída de las acciones se había demorado.El Dow terminó con pérdida de mil 175,21 puntos, 4,6%, en 24 mil 345,75.El índice Standard & Poor's 500, el más utilizado por la mayoría de inversionistas profesionales y muchos fondos indexados, retrocedió 113,19 unidades, 4,1%, a 2 mil 648,94. Fue la pérdida más grande desde agosto de 2011, cuando las acciones se tambalearon debido a los temores de los inversionistas relacionados con la deuda del gobierno europeo, y cuando a Estados Unidos le redujeron su calificación crediticia a causa del impase en el límite de deuda.El índice compuesto Nasdaq descendió 273,42 unidades, 3,8%, a 6.967,53. El índice Russell 2000, de pequeñas empresas, bajó 56,18 enteros, 3,6%, a mil 491,09.La caída comenzó el viernes debido a los indicios de una mayor inflación y un aumento de las tasas de interés que podrían descarrilar a la economía estadounidense. Las compañías de energía, bancos y firmas industriales tuvieron algunas de las peores pérdidas.El crudo de referencia estadounidense bajó 1,30 dólares, 2%, a 64,15 dólares el barril en Nueva York. El crudo Brent, de referencia internacional, perdió 96 centavos, 1,4%, a 67,62 dólares el barril en Londres.El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 2,84% a 2,71%, lo que perjudicó a los bancos al propiciar una baja en las tasas de interés, lo que implica que los bancos no pueden cobrar mucho por hipotecas y otro tipo de créditos.

