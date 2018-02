Mientras que las bolsas alrededor del mundo se desplomaron ayer al temer más incrementos en las tasas por parte de la Reserva Federal, el dólar aumentó su cotización hasta en 32 centavos en el mercado de mayoreo Forex, lo que agrava la situación de la economía juarense cuyos precios y empresas dependen en gran medida de la divisa estadounidense.Wall Street reportó una de sus peores pérdidas en los últimos años. En Nueva York el Dow Jones descendió 4.6% (-1,175.21 puntos) a 24 mil 345.75 puntos, eliminando todas las ganancias del 2018 en lo que fue la mayor baja para un día desde el 2011. El índice S&P 500 sufrió algo similar y cayó 4.09%, mientras que el Nasdaq se contrajo un 3.78 por ciento.Según especialistas, los mercados volvieron a desplomarse este lunes —luego de la caída del viernes— porque los inversionistas creen que la economía mundial se está alejando del lento crecimiento, la baja inflación y las bajas tasas de interés que prevalecieron en la última década.“Leemos la declaración del Federal Open Market Committee (FOMC) como algo ligeramente hawkish —un mensaje duro— en cuanto a las alzas de tasas adicionales, lo que confirma nuestro pronóstico de un total de cuatro aumentos este año”, dijeron analistas del banco inglés Barclays en un reporte publicado por Infosel.Los temores a tasas más elevadas se esparcieron desde el viernes pasado luego que una cifra sobre el crecimiento de los salarios en EU reforzó la idea de que ese país crece a un mayor ritmo al esperado y que eso dará municiones a la autoridad monetaria estadounidense para ya no ser tan gradual al momento de seguir con el ciclo de alzas de sus tasas.Otras bolsas también presentaron descensos graves, como el Nikkei de Japón, que retrocedió un 4.32 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong -1.09 por ciento, el Ibex de España -1.44 por ciento, el FTSE de Inglaterra -1.46 por ciento, el Bovespa de Brasil -2.59 por ciento y el Merval de Argentina -4.5 por ciento.La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos no operaron —por el feriado del aniversario 101 de la Carta Magna— lo que mantuvo al mercado, la cotización bancaria y la del Banco de México en el mismo nivel.Inversionistas se refugian en el dólarAla par de la caída de las bolsas, el dólar presentó un aumento en el que ganó más de 30 centavos en su cotización mayorista en Forex.El dólar subió hasta 31 centavos contra el peso en el mercado internacional de divisas al mayoreo Forex. Al cierre de este reporte, a las 6 de la tarde de ayer la divisa cotizaba en 18.83 pesos por unidad.El dólar inició a las cero horas a 18.59 pesos por unidad y para las 3 de la mañana había alcanzado su punto más bajo en 18.52 pesos por unidad en Forex.Mientras la volatilidad de los mercados crecía, el dólar inició una carrera de altibajos que lo llevaron a una cotización máxima de 18.82 a las 14:15 horas, lo que implicó una ganancia de hasta 30 centavos.Al punto de las 18 horas, tras el cierre de los mercados, el dólar cotizaba en 18.83 pesos por unidad en Forex.En los portales de los bancos mexicanos ayer se veía en un promedio de 18.86 a la venta y en el Banco de México lo tenía sin movimientos a 18.5248 pesos por dólar. En las instituciones mexicanas la divisa no se movió por ser jornada inhábil, mientras que en los centros cambiarios de la ciudad cotizó entre los 18.50 y 18.60, según el sondeo realizado por El Diario.Especialistas señalan que ante la caída de los mercados, los inversionistas se refugian en un instrumento más seguro: el dólar. Eso aumenta la demanda y eleva el precio global de la divisa.Pega a juarensesCon el tiempo el impacto de la sacudida de los mercados llega a las calles de la ciudad. Luis Jesús Alamilla Ocaña, coordinador de la maestría de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, indicó que los incrementos en el precio del dólar generalmente afectan más a los que menos tienen.Dijo que como una gran cantidad de los productos que aquí se consumen provienen de Estados Unidos, entonces los precios tienden a subir con el tipo de cambio.Felipe Galán Uribe, economista y especialista en energía del despacho Sólo Negocios, dijo que las gasolinas y el diesel dependen de la cotización del dólar, y que también afectan a los costos de las empresas y en consecuencia, a los precios que pagan los consumidores por los productos.Érika Donjuan Callejo, directora de la Agencia Estadística de Mercados, indicó que aún hay muchas otras partes de la economía local que está dolarizada. Por ejemplo, explicó, las empresas tienen créditos y contratos en la divisa estadounidense, y cualquier incremento en el precio de la divisa les afecta.Tras el encarecimiento atípico del dólar en los últimos dos años —ha oscilado entre los 17 pesos y los 22 pesos— los precios de los productos en la ciudad han aumentado considerablemente.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que la inflación general anual para Juárez en 2017 fue de 6.79 por ciento, los alimentos subieron 7.39 por ciento, mientras que los combustibles alcanzaron un alza récord de hasta 16 por ciento, afectando los bolsillos de todos los consumidores. (Martín Coronado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.