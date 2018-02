Ciudad de México–A pesar de que el presidente estadunidense Donald Trump no mencionó en su primer informe de gobierno el proceso de renegociación que enfrenta el TLC, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo estar listo con un plan “B o F” ante la posibilidad de una salida de Estados Unidos, informó el pasado fin de semana la agencia de noticias Notimex.Trudeau declaró que no cree que Trump vaya a cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), entre los tres países que forman parte de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), que tiene 24 años de vigencia.Sin embargo, advirtió que su gobierno está preparado ante cualquier eventualidad con un plan “B, C, D y hasta F” si fuera necesario.Consideró que Canadá ha sido positivo desde el principio de las renegociaciones del TLC: “Nuestro mensaje ha sido consistente con el presidente, con nuestros socios y amigos en Estados Unidos; el TLC ha sido bueno para los empleos estadunidenses y canadienses”.En la recién concluida ronda de negociaciones, el pasado lunes en Montreal, los ministros de Comercio de Norteamérica coincidieron en que hay avances pero demostraron las diferencias que persisten, sobre todo en el capítulo de reglas de origen aplicado al sector automotriz.Estados Unidos rechazó la propuesta “creativa” de Canadá, que apuntaba a una nueva evaluación de contenidos automotrices considerando las innovaciones tecnológicas y los software, argumentando que eso “puede conducir a menos contenido regional del que tenemos ahora, es decir a menos trabajos en Estados Unidos, Canadá y México”.En la sexta ronda cerraron el capítulo de Anticorrupción y avanzaron en temas de telecomunicaciones, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como obstáculos técnicos al comercio, que se espera cerrar en la próxima ronda en Ciudad de México del 26 de febrero al 6 de marzo.Bajo este cauteloso optimismo, el primer ministro canadiense afirmó: “no creo que el presidente (Trump) vaya a cancelar el tratado”, aunque dijo estar preparado para lo que venga, sobre todo luego de que Trump justificó en su Informe de la víspera la salida de su país del TPP y advirtió que Estados Unidos espera relaciones comerciales “justas y recíprocas”.

