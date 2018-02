En uno de los mayores retiros del mercado en su tipo, la lechería francesa Lactalis ha sacado más de siete mil toneladas de leche para bebé potencialmente contaminada y otros productos de leche en polvo de anaqueles en más de 80 países, sobre todo en Europa, África y Asia. Y este jueves el director ejecutivo dijo que probablemente los productos de leche en polvo de la compañía estuvieron expuestos durante más de un decenio a la salmonela, informó The New York Times.El extenso retiro y los tropiezos tomados en el ínter han revelado las fallas corporativas y lagunas regulatorias que permitieron que productos contaminados llegaran a supermercados y farmacias, incluso semanas después de descubrirse los problemas. El incidente registrado en Lactalis, que también fabrica yogurt, mantequilla y queso, ha resaltado lo que los críticos aseguran es una supervisión laxa de las empresas de la industria alimentaria y débiles estándares en los reportes a lo ancho de la Unión Europea.En el caso de Lactalis, al principio el gobierno francés culpó directamente a la compañía. Pero la semana pasada, conforme se intensificaron las quejas respecto a la regulación, el presidente Emmanuel Macron dijo que su gobierno “sacará lecciones” de la crisis.“Habrá cero tolerancia por parte del Estado”, dijo.El retiro constituye el más reciente de la serie de escándalos registrados en los últimos años en Europa. En el caso de Lactalis, tanto la empresa como los reguladores desperdiciaron varias oportunidades para identificar los problemas antes de que los productos contaminados llegaran a los anaqueles.En agosto y en noviembre Lactalis detectó trazas de salmonela en su matriz. Pero en ninguna de esas ocasiones alertó a los reguladores. De acuerdo con las leyes francesas, una compañía no tiene que notificar a las autoridades si, a través de sus propias pruebas internas, determina que el alimento no está contaminado.Como parte de una visita rutinaria, las autoridades inspeccionaron en septiembre la planta, después de que la empresa había descubierto la salmonela. Pero los funcionarios sólo revisaron parte de las instalaciones y no el área donde se producía la leche infantil.Lactaris sacó por primera vez el producto del mercado en diciembre. Pero los casos de salmonera siguieron multiplicándose.Dichos casos dieron pie a que el Gobierno inspeccionara la planta, localizada en la ciudad de Craon, y posteriormente los funcionarios exigieron que Lactalis ampliara considerablemente el retiro. Pero las autoridades no descubrieron la magnitud completa de los problemas. Do semanas después, la empresa detectó que se había contaminado más leche y tuvo que sacar del mercado aun más productos.En total, por lo menos 38 niños han enfermado debido a la leche contaminada. No se han reportado muertes.La presente semana una organización de familias afectadas demandaron a Lactalis y a los minoristas. Una familia interpuso una demanda contra el gobierno francés.